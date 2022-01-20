Кабмин изменил правила регистрации некоторых автомобилей

Новое постановление регулирует конфискованные и залоговые машины.

Кабинет министров Украины в среду, 19 января, принял изменения относительно порядка регистрации и снятия с учета автомобилей.

Соответствующее решение было внесено в постановление.

Так, нововведения касаются, прежде всего, машин, владельцы которых занесены в Единый реестр должников, а также конфискованных автомобилей.

Постановление дополняет список документов, подтверждающих правомерность приобретения транспортных средств. Помимо стандартного договора купли/продажи это может быть акт о приобретении на электронном аукционе или решение о безвозмездной передаче конфискованного имущества.

Также документ расширяет перечень исключений, в которых осуществляется перерегистрация транспортного средства (ТС) должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

транспорт приобретен на аукционе по продаже конфискованных машин;

ТС получено в виде погашения долга;

ТС получено бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

Таким образом, инициатор проекта – Министерство юстиции – урегулировал перерегистрацию конфискованных залоговых автомобилей. Ведь согласно пояснительной записке часто сервисные центры МВД на практике отказывают в регистрации авто, которое было продано банком в рамках закона об обеспечении требований кредиторов, то есть залогового автомобиля.

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