Кабмин одобрил новые обозначения в водительском удостоверении: что известно

Соответствующие изменения были внесены на заседании постановления.

Кабинет Министров Украины изменил механизм сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения.

Соответствующие изменения содержатся в утвержденном на вчерашнем заседании постановлении, передает SUD.

Так, документом вносятся изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением Кабмина от 8 мая 1993 года № 340, в частности, водительские удостоверения дополнят формами кодов, которые будут обозначать дополнительную информацию:

медицинские причины (наличие средств коррекции и / или защиты зрения; очков; контактных линз слуховых аппаратов; средств для общения; протезов конечностей)

приспособление транспортного средства (модифицированная трансмиссия; автоматический выбор передаточного числа; приспособленное устройство управления трансмиссией; приспособленная педаль сцепления, сцепление проводимое в действие рукой; автоматическое сцепление; модифицированные тормозные системы и др.)

коды для обозначения ограничений (управление транспортным средством только в дневные часы (например, начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца), управление транспортным средством только в радиусе км от места проживания владельца или в пределах города/региона, управление транспортным средством без пассажиров и другие)

административные вопросы (обмен удостоверения; дубликат удостоверения; и другие).

Например, устанавливается, что в случае сдачи лицом практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в графе "12" водительское удостоверение отмечается соответствующей отметкой в форме кода согласно приложению. Удостоверения водителя с такой отметкой должны использоваться только для управления транспортными средствами с автоматической коробкой передач.

Постановлением также исключается требование о подтверждении навыков управления транспортным средством (для лиц, работающих водителями, или управляющими транспортными средствами, которые не являются их собственностью).

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Документом также отмечается, что во время теоретического экзамена проверяется знание Правил дорожного движения и других заносов, предусмотренных программой подготовки. Результаты сдачи экзамена считаются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия выданного свидетельства об окончании заведения.

Кроме того, при составлении одновременного открытия двух категорий экзамены сдаются по более высокой из них. Выше считается категория:

DE — относительно D1E;

D — относительно D1;

CE — относительно C1E;

C - относительно C1;

A — относительно A1.

Соотношение категорий транспортных средств, указанных в этом пункте, не применяется в случае сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения транспортными средствами категорий В1, В, ВЕ.

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