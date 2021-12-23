Кабмин продлил запрет на ввоз автомобилей в Украину из РФ

Кабмин продлил запрет на ввоз автомобилей в Украину из РФ

Срок продлится еще минимум год.

Кабинет министров еще на год продлил запрет на ввоз автомобилей в Украину из Российской Федерации.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 23 декабря.

Однако, в Кабмине так и не увидели, что уже второй год российские автомобили в Украину все же попадают из-за запрета, под видом машинокомплектов. Их продолжает собирать завод ЗАЗ. Заходят в страну и "ГАЗели", собранные на заводах в других странах.

В пояснительной записке говорится, что Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что если дискриминационные и/или недружественные действия в отношении Украины применяются государством, признанным Верховным Советом государством-агрессором и/или государством-оккупантом, соответствующие меры могут применяться по решению Кабинета министров.

В новом определении Кабмина перечень запрещенных к ввозу товаров из РФ не расширили, а лишь изменили дату окончательного срока запрета. Поэтому российские автомобили останутся на украинском рынке и дальше.

Добавим, что в настоящее время в Украине из российских машинокомплектов собирается ряд моделей LADA.

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