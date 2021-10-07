Кабмин утвердил новую программу подготовки водителей: что изменится

Это должно повысить их квалификацию.
Кабинет министров Украины утвердил новую программу подготовки водителей в автошколах.
Об этом говорится на официальном сайте правительства от 6 октября.
Отныне, теоретическая часть будет состоять из пяти основных разделов:
- строение и техническое обслуживание транспортных средств;
- основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения;
- основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения;
- этика (психологические основы) водителя транспортного средства,
- медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП).
Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.
Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день и 25 часов в неделю. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической — 1 астрономический час (60 минут).
Переподготовка водителей транспортных средств (для получения низших категорий) будет проводиться в виде 20-часового курса практического вождения.
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