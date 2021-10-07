Кабмин утвердил новую программу подготовки водителей: что изменится

Это должно повысить их квалификацию.

Кабинет министров Украины утвердил новую программу подготовки водителей в автошколах.

Об этом говорится на официальном сайте правительства от 6 октября.

Отныне, теоретическая часть будет состоять из пяти основных разделов:

строение и техническое обслуживание транспортных средств;

основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения;

основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения;

этика (психологические основы) водителя транспортного средства,

медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП).

Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.

Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день и 25 часов в неделю. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической — 1 астрономический час (60 минут).

Переподготовка водителей транспортных средств (для получения низших категорий) будет проводиться в виде 20-часового курса практического вождения.

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