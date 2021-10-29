Кабмин ужесточил требования к дизельному топливу: что известно

Определение предполагает установление четких норм его качества.

Кабинет министров Украины ввел новые требования по качеству дизельного топлива.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Как отмечается в записке пояснения к проекту, наличие проблемных вопросов, выявленных при применении Технического регламента, в частности, отсутствие определения показателей дизельного топлива, а именно, предельной температуры фильтрации для дизельного топлива зимнего и арктического дизельного топлива.

"С принятием проекта акта будут установлены четкие нормы по дизельному топливу, что позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при предоставлении на рынок и введении в обращение", — говорится в записке.

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Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше минус 20 градусов, для арктического – не выше минус 30 градусов. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше минус 5 градусов.

Новые требования будут способствовать обеспечению рынка качественным дизельным топливом, предотвращать реализацию некачественных жидких топлив.

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