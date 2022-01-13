Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен на топливо

Теперь за стоимостью бензина, дизеля и автогаза будут следить еще более тщательно.

Кабинет министров Украины поручил Государственной службе статистики ежедневно осуществлять мониторинг цен на топливо.

Соответствующее решение следует из постановления правительства, принятого на заседании КМУ от 12 января 2022 года, передает Enkorr.

Теперь, за стоимостью бензина, дизеля и автогаза будут следить еще более тщательно.

Мониторингу цен также подлежит ряд пищевых продуктов и медицинских товаров. Полученные данные Госстат должен направлять в Министерство экономики для анализа. В свою очередь, Минэкономики обязано обеспечить анализ цен на указанные товары и динамику их изменения, результаты которого будет предоставлять Кабинету министров каждую пятницу.

Минэкономики также должен обеспечить создание межведомственных групп по товарно-отраслевому принципу с привлечением представителей профильных ведомств и ассоциаций (в случае согласия таких), а также при необходимости (но не реже одного раза в три месяца) проводить совместные заседания относительно состояния рынков соответствующих товаров. Итоги этих заседаний вместе с предложениями по стабилизации цен на указанные товары должны подаваться правительству и центральным исполнительным органам власти.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

Добавим, что Кабмин внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) – к ДТ. В частности, было принято изменение правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топливао (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).