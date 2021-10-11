Как будут работать сервисные центры МВД в День защитников и защитниц Украины: график работы

Украинцев ждет четыре выходных.
Стал известен график работы сервисных центров МВД в День защитников и защитниц Украины.
Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.
Отметим, что этот праздник отмечается 14 октября. Также 14 октября отмечает День казачества и День создания УПА.
Эта дата выпадает на четверг, поэтому пятница, 15 октября, будет нерабочим днем. Отработка переносится на следующую субботу, 23 октября. Поэтому граждан ждет аж 4 выходных.
Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:
- 13 октября — 09:00-17:00;
- 14,15,16,17 октября — выходные дни;
- 18,19,20,21 октября — 09: 0-18:00;
- 22,23 октября — 09:00-16:45;
- 24 октября — выходной день;
- с 25 октября — работа в обычном режиме.
Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:
- 13 октября — 09:00-17:00;
- 14 октября — выходной день;
- с 15 октября — работа в обычном режиме.
Ранее рассказывалось о том, что Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы.
Отныне украинцы смогут пользоваться калькулятором от МВД, в котором можно рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Также в сервисе можно будет узнать о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.
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