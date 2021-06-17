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Как будут работать сервисные центры МВД в июне во время праздников: график работы

Как будут работать сервисные центры МВД в июне во время праздников: график работы

Услуги доступны тремя способами.

Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни июня.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице ведомства.

Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:

  • 19,20,21 июня — выходные дни;
  • 22,23,24 июня — 09:00-18:00;
  • 25 июня — 09:00-16:45;
  • 26,27,28 июня — выходные дни;
  • с 29 июня — работа в обычном режиме.

Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:

  • 19 июня — 09:00-15:45;
  • 20,21,22 июня — выходные дни;
  • 23,24,25 июня — 09:00-18:00;
  • 26 июня — 09:00-16:45;
  • 27,28,29 июня — выходные дни;
  • с 30 июня — работа в обычном режиме.

Кроме того, МВД напомнило, какие услуги сейчас предоставляются:

  • через функционал на сайте "Запись в электронную очередь";
  • по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена.
  • в порядке живой очереди.

Ранее в МВД подвели итоги работы за год системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД и рассказали, чего ожидать водителям.