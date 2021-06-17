Как будут работать сервисные центры МВД в июне во время праздников: график работы

Услуги доступны тремя способами.
Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни июня.
Об этом говорится на официальном Facebook-странице ведомства.
Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:
- 19,20,21 июня — выходные дни;
- 22,23,24 июня — 09:00-18:00;
- 25 июня — 09:00-16:45;
- 26,27,28 июня — выходные дни;
- с 29 июня — работа в обычном режиме.
Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:
- 19 июня — 09:00-15:45;
- 20,21,22 июня — выходные дни;
- 23,24,25 июня — 09:00-18:00;
- 26 июня — 09:00-16:45;
- 27,28,29 июня — выходные дни;
- с 30 июня — работа в обычном режиме.
Кроме того, МВД напомнило, какие услуги сейчас предоставляются:
- через функционал на сайте "Запись в электронную очередь";
- по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена.
- в порядке живой очереди.
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