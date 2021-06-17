Как будут работать сервисные центры МВД в июне во время праздников: график работы

Услуги доступны тремя способами.

Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни июня.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице ведомства.

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Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:

19,20,21 июня — выходные дни;

— выходные дни; 22,23,24 июня — 09:00-18:00;

— 09:00-18:00; 25 июня — 09:00-16:45;

— 09:00-16:45; 26,27,28 июня — выходные дни;

— выходные дни; с 29 июня — работа в обычном режиме.

Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:

19 июня — 09:00-15:45;

— 09:00-15:45; 20,21,22 июня — выходные дни;

— выходные дни; 23,24,25 июня — 09:00-18:00;

— 09:00-18:00; 26 июня — 09:00-16:45;

— 09:00-16:45; 27,28,29 июня — выходные дни;

— выходные дни; с 30 июня — работа в обычном режиме.

Кроме того, МВД напомнило, какие услуги сейчас предоставляются:

через функционал на сайте "Запись в электронную очередь";

по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена.

в порядке живой очереди.

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