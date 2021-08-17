Как будут работать сервисные центры МВД в праздничные выходные августа: график работы

День независимости Украины подарит 4 выходных.
Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни августа.
Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.
Отметим, что 24 августа украинцы будут отмечать День Независимости Украины, который в этом году приходится на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет выходным днем, но рабочий день переносится на субботу — 28 августа. В общем, День независимости Украины подарит 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа.
Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:
- 21,22,23,24 августа — выходные дни;
- 25,26 августа — 09:00-18:00;
- 27 августа — 09:00-16:45;
- 28 августа — 09:00-17:00;
- 29 августа — выходной день;
- 30 августа — работа в обычном режиме.
Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:
- 22,23,24 августа — выходные дни;
- с 25 августа — работа в обычном режиме.
Ранее рассказывалось о том, что Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы.
Отныне украинцы смогут пользоваться калькулятором от МВД, в котором можно рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Также в сервисе можно будет узнать о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.