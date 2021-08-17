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Как будут работать сервисные центры МВД в праздничные выходные августа: график работы

Как будут работать сервисные центры МВД в праздничные выходные августа: график работы

День независимости Украины подарит 4 выходных.

Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни августа.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице ведомства.

Отметим, что 24 августа украинцы будут отмечать День Независимости Украины, который в этом году приходится на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет выходным днем, но рабочий день переносится на субботу — 28 августа. В общем, День независимости Украины подарит 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа.

Так, главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни будут работать следующим образом:

  • 21,22,23,24 августа — выходные дни;
  • 25,26 августа — 09:00-18:00;
  • 27 августа — 09:00-16:45;
  • 28 августа — 09:00-17:00;
  • 29 августа — выходной день;
  • 30 августа — работа в обычном режиме.

Территориальные сервисные центры МВД будут работать по следующему графику:

  • 22,23,24 августа — выходные дни;
  • с 25 августа — работа в обычном режиме.

Ранее рассказывалось о том, что Главный сервисный центр МВД запустил новые онлайн-сервисы.

Отныне украинцы смогут пользоваться калькулятором от МВД, в котором можно рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства. Также в сервисе можно будет узнать о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.

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