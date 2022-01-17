Как чувствуют себя электромобили Tesla на рынке Украины: статистика за 2021 год

Как чувствуют себя электромобили Tesla на рынке Украины: статистика за 2021 год

Этот бренд занимает 16% от всего "зеленого" парка.

Стало известно, как чувствовали себя электромобили Tesla на рынке Украины по итогам 2021 года.

Подобную статистику на своей странице в Facebook предоставила эксперт транспортных инноваций Марина Китина.

Так, всего к концу 2021 года парк электромобилей Tesla составлял 5 250 единиц, что составляет почти 16% от общего парка электромобилей, 33 522 в Украине. Этот показатель достигнут в том числе благодаря регистрации 1 670 электромашин ввезенных в Украину за 2021 год.

Model 3 – 844 единицы;

Model S, 416;

Model X, 229;

Model Y, 179.

В 2020 году лидером продаж была также Model 3, но они были проданы на 21 автомобиль больше. Model S была на втором месте, с показателем 748 машин, что на 332 единицы больше показателя 2021 года.

Большинство из них ввезено из США, меньшая часть из ЕС. Интересный момент – в 2021 году было ввезено 85 китайских Tesla, 55 – Model 3 и 30 – Model Y. Абсолютное большинство автомобилей было ввезено подержанными и только 18 новыми:

7 – Model 3;

6 – Model X;

3 – Model Y;

2 – Model S.

В общем, 2021 год оказался не самым лучшим для Tesla в Украине, было продано на 317 (-16%) машин меньше, чем в 2020 году. В то же время растет показатель перепродаж на внутреннем вторичном рынке, рост составил более 30%, от 1 090 единиц в 2020 году до 1 470 - в 2021-м. Это свидетельствует о том, что украинцы уже имеющие опыт эксплуатации электромобиля предпочитают продать свою Tesla.