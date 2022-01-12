Как изменилась стоимость популярных моделей авто за последние 15 лет в Украине

Как изменилась стоимость популярных моделей авто за последние 15 лет в Украине

Разница может очень удивить.

Стало известно, как изменились цены на популярные модели авто в Украине за последние 15 лет.

Об этом говорится в материале AutoConsulting.

Следует отметить, что 15 лет назад – в 2007 году, в отличие от 2022-го, в автосалонах был разнобой цен. Кто-то указывал стоимость новых автомобилей в долларах США, кто-то – в евро, а кто-то, как сегодня – в гривнах. Поэтому, чтобы привести цены к единственному знаменателю, все перечислили. Тогда наглядно заметна разница с ценами на сегодняшний день.

За основу для расчета мы брался курс 27,5 грн. за $1 и 31,10 грн. за 1 евро. 2007-го $1 стоил 5,05 грн, а 1 евро – 6,6 грн.

Нереальным стало то, что здорово подешевели, например, BMW X5 и Audi Q7. Это связано с тем, что в 70-е годы было нормой наибольший объем двигателя (4,8 л), другие варианты просто могли не предлагаться. Сейчас уже нормой стал 2-литровый двигатель BMW X5. А еще в те годы X5 и Q7 были топовые модели, а затем Х7, Q8 и е-tron. А вот BMW X3 – сохранил практически такую же цену. Хотя, всевозможных электронных "наворотов" в баварской тройке стало больше.

Вашему вниманию полный перечень всех моделей и, как изменилась их цена за последние 15 лет. Левый столбик – цены 2007 года, правый – 2022-го:

Auto-consulting

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