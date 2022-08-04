Как изменился спрос на автомобили в Украине из-за дефицита топлива

В частности, почти двукратный рост цен на топливо, его отсутствие и очереди на АЗС побудили многих отечественных автомобилистов в очередной раз подумать об электромобилях.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отмечается, что одно из преимуществ автомобилей с двигателем внутреннего возгорания перед электрокарами — развитая сеть АЗС и возможность заправить автомобиль в любом уголке нашей страны. Однако с началом войны это преимущество исчезло. В то же время, преимущество электрокаров в стоимости километра пробега стало еще больше. Ведь топливо подорожало, а электроэнергия – нет.

Как следствие, аналитики сравнили продажу новых автомобилей в первом полугодии 2021 года с первым полугодием 2022 года и изменились ли предпочтения наших автомобилистов в выборе автомобиля по типу топлива.

Автомобили с бензиновым двигателем занимали год назад 58,7%. Сегодня их доля – 55,1%. То есть действительно украинцы стали меньше покупать бензиновые автомобили. Автомобили с дизельным двигателем занимали год назад почти 24,4% рынка. Сегодня их доля – 23,6%. Тоже уменьшение, хоть и незначительное.

Установленная на заводе или у дилера ГБО была в 1,3% новых легковых автомобилей. Сегодня их доля составляет 1,02%. То есть в пределах погрешности. Машины с дизель-гибридной силовой системой занимали год назад 2,8% рынка, сейчас их доля – 2,67%. Если же гибрид состоит из бензинового и электродвигателя (более распространенная схема гибрида) – таковых было продано год назад 10,7%, сегодня их доля – 10,48%. Зато доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей возросла, и очень существенно – от 2,24% в прошлом году до 7,13% в этом.

Как можно увидеть, в авто на всех видах топлива, кроме электричества, за время войны уменьшилась доля рынка.

Следует также отметить, что общие объемы продаж новых автомобилей со всеми типами двигателей упали по сравнению с первым полугодием 2021 года. И наибольшее падение, как ни странно, продемонстрировали авто с ГБО — минус 81,4%. Бензиновые – минус 65%, дизельные – минус 64,5%, бензиновые гибридные – минус 53,7%, дизельные гибриды – минус 51,8%. Исключение составляют только электрокары. Их продажи наоборот увеличились на 211,7%.

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