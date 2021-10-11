Как может измениться цена на топливо в Украине в ближайшее время: озвучен прогноз

Как может измениться цена на топливо в Украине в ближайшее время: озвучен прогноз

Сети уже вскоре могут скорректировать стоимость.

В Украине в ближайшее время может измениться цена на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам недельного ценового мониторинга, передает Enkorr.

Отмечается, что за неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,15 грн/л (+ 4,4%), бензина — на 82-94 коп./л, или на 3,0%.

Так, всю первую декаду октября на европейских рынках продолжался рост котировок на основные виды нефтепродуктов, который за неделю (1-8 октября) составил в среднем $30/т (+4,4%) на дизельное топливо и $20/т (+2,5%) — на бензин. За неделю крупный опт по дизелю вырос в среднем на 1 140 грн/т — до 31 320 грн/т (+3,7%). Соответственно, мелкий опт получил импульс в 1 грн.

Если верить трейдерам, они ждут дальнейшего роста, хотя, по большому счету, все будет зависеть от внешних котировок, которые подразвернулись в конце недели. Но описанная недельная динамика позволяет уверенно прогнозировать повышение цен на пистолете. Предварительные оценки говорят о том, что бензин и ДТ добавят по 1 грн.

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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