Как не наткнуться на "брошенный" автомобиль: советы по покупке подержанного авто

Покупка б/у автомобиля может быть заманчивой из-за низкой цены, но существуют ситуации, когда даже самый дешевый вариант может оказаться очень проблемным. Вот несколько случаев, когда покупать подержанную машину не стоит, даже если она кажется выгодной сделкой.

Об этом пишет Oboz.ua.

Во-первых, не покупайте авто, если у него есть проблемы с кондиционером. Это немаловажная деталь, которая может дорого стоить в ремонте, и восстановление кондиционера обычно требует значительных затрат. Если кондиционер не работает, лучше отказаться от покупки.

Во-вторых, обратите внимание на состояние кузова автомобиля. Наличие ржавчины даже в небольших количествах может свидетельствовать о серьезных проблемах. Ржавчина развивается и ухудшает состояние металла со временем, что может привести к дорогостоящему ремонту или даже необходимости замены частей кузова.

В-третьих, будьте осторожны, если продавец утверждает, что автомобиль не заводится "лишь из-за необходимости замены стартера". Это может быть признаком того, что проблема гораздо более серьезная и потребует больших затрат на ремонт. Неправильная диагностика может быть способом скрыть подлинные проблемы.

В-четвертых, отсутствие техпаспорта является красным сигналом. Продавец может иметь разные причины для отсутствия этого документа, но ни одна из них не должна вас успокаивать. Отсутствие техпаспорта – очевидный знак плохой сделки.

Избегание таких автомобилей поможет сберечь ваши деньги и избежать больших затрат на ремонт и обслуживание. Тщательный подход к проверке технического состояния и документов авто может сохранить ваш бюджет и нервы.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, в Украине расширяется практика изъятия автомобилей для нужд Вооруженных сил. Впрочем, есть четкие исключения. Транспортные средства, не подлежащие мобилизации, включают принадлежащие гражданам без права собственности на другие автомобили.

Мобилизация авто затронет автомобильную и специальную технику, принадлежащую государственным и местным органам, предприятиям, учреждениям, а также частным лицам. Исключение составляют владельцы единого транспортного средства, поскольку их транспорт не будет изъят, если он единственный в собственности.

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