Как не получить штраф за нарушение ПДД, если автомобиль передан в пользование другому лицу

Как не получить штраф за нарушение ПДД, если автомобиль передан в пользование другому лицу

Существует такая функция, как "надлежащий пользователь".

Автомобилистам рассказали, как не получить штраф за нарушение ПДД с камер автофиксации, когда машина находится в пользовании другого лица.

Об этом на своей странице в Facebook отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по словам Билошицкого, поможет в этом функция " надлежащий пользователь ".

Надлежащий пользователь — лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Назначить его на авто можно не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получали именно это лицо.

Назначить "надлежащего пользователя" можно, не выходя из дома. Важно то, что у одного транспортного средства может быть только один "должный пользователь". А вот быть "должным пользователем" один человек может относительно бесконечного количества транспортных средств.

Заказать услугу может только лицо, желающее стать "надлежащим пользователем". Для этого нужно:

Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

Выбрать из списка услугу "Управление соответствующим пользователем".

- договоренность с собственником;

- доверенность на право использования ТС;

- договор аренды, найма или ссуды;

– договор финансового или оперативного лизинга.

Ввести VIN-код транспортного средства, “надлежащим пользователем” которого лицо хочет стать, и проверить правильность информации о транспортном средстве, которую выдаст система.

Выбрать одно из оснований для “надлежащего пользования”

Ввести e-mail и телефон владельца автомобиля.

Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования или просто указать пункт договоренности с собственником.

Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

Следующим этапом является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн заявление лица, которое назначается надлежащим пользователем.

Владелец автомобиля должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение.

После визирования заявка подтверждается оператором в территориальном сервисном центре МВД.

После этого лицо, заказавшее услугу "надлежащего пользователя", может увидеть статус подтверждения заявки в э-кабинете водителя.

На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и "пользователя".

После этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-кабинете водителя. На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и пользователя.

Если же у автовладельца или директора предприятия нет возможности осуществить регистрацию "надлежащего пользователя" через электронный кабинет водителя, тогда и владельцу, и надлежащему пользователю следует обратиться с соответствующими документами в любой территориальный сервисный центр МВД.

"Друзья, если передаете транспортное средство в пользование, позаботьтесь заранее о назначении надлежащего пользователя и предупредите его о неукоснительном соблюдении ПДД", — отметил напоследок Билошицкий.

Раньше рассказывалось о том, что услуга "надлежащий пользователь" стала доступна в мобильном приложении "Дія".