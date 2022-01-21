Как не получить штраф за нарушение ПДД, если автомобиль передан в пользование другому лицу

Существует такая функция, как "надлежащий пользователь".
Автомобилистам рассказали, как не получить штраф за нарушение ПДД с камер автофиксации, когда машина находится в пользовании другого лица.
Об этом на своей странице в Facebook отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Так, по словам Билошицкого, поможет в этом функция "надлежащий пользователь".
Надлежащий пользователь — лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. Назначить его на авто можно не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получали именно это лицо.
Назначить "надлежащего пользователя" можно, не выходя из дома. Важно то, что у одного транспортного средства может быть только один "должный пользователь". А вот быть "должным пользователем" один человек может относительно бесконечного количества транспортных средств.
Заказать услугу может только лицо, желающее стать "надлежащим пользователем". Для этого нужно:
- Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.
- Выбрать из списка услугу "Управление соответствующим пользователем".
- договоренность с собственником;
- доверенность на право использования ТС;
- договор аренды, найма или ссуды;
– договор финансового или оперативного лизинга.
- Ввести VIN-код транспортного средства, “надлежащим пользователем” которого лицо хочет стать, и проверить правильность информации о транспортном средстве, которую выдаст система.
- Выбрать одно из оснований для “надлежащего пользования”
- Ввести e-mail и телефон владельца автомобиля.
- Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования или просто указать пункт договоренности с собственником.
- Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Следующим этапом является получение письма владельцем со ссылкой на онлайн заявление лица, которое назначается надлежащим пользователем.
- Владелец автомобиля должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение.
- После визирования заявка подтверждается оператором в территориальном сервисном центре МВД.
- После этого лицо, заказавшее услугу "надлежащего пользователя", может увидеть статус подтверждения заявки в э-кабинете водителя.
- На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и "пользователя".
После этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-кабинете водителя. На эту процедуру обязательно нужно согласие обоих: владельца и пользователя.
Если же у автовладельца или директора предприятия нет возможности осуществить регистрацию "надлежащего пользователя" через электронный кабинет водителя, тогда и владельцу, и надлежащему пользователю следует обратиться с соответствующими документами в любой территориальный сервисный центр МВД.
"Друзья, если передаете транспортное средство в пользование, позаботьтесь заранее о назначении надлежащего пользователя и предупредите его о неукоснительном соблюдении ПДД", — отметил напоследок Билошицкий.
Раньше рассказывалось о том, что услуга "надлежащий пользователь" стала доступна в мобильном приложении "Дія".