Как подготовиться к путешествию на автомобиле: советы эксперта

Лето в разгаре, сезон отпусков и каникул открыт, и погода располагает к бегству из раскаленного города. А поскольку большинство стран остаются для нас пока закрытыми, стоит задуматься о путешествии по Украине.

Можно организовать полноценный отдых на море или в горах, отправиться в "турне" по замкам или совершать короткие вылазки в интересные локации неподалеку. Лучшее решение для любого варианта – ехать на автомобиле: отсутствие привязки к общественному транспорту, личное пространство, возможность сменить маршрут – плюсы очевидны. Но не забывайте, что в поездке автомобиль может преподнести неприятные сюрпризы. Чтобы этого не произошло, надо подготовить его к дороге.

За рекомендациями мы обратились к эксперту – руководителю участка техосмотра и ремонта Автомобильного Центра Голосеевский Виктору Солтану.

Что надо сделать заранее?

За пару недель до выезда устройте автомобилю тотальный осмотр. Сделать это самому сложно, проще заехать на СТО – диагностика на специальном оборудовании позволит выявить проблему, даже если она пока не дала о себе знать. В первую очередь проводится диагностика подвески, рулевого управления, тормозной системы. Обязательно проверьте уровень всех технических жидкостей – при необходимости их надо долить или полностью заменить. Не помешает также оценить состояние колес и измерить давление в шинах и "запаске". Проблемы с освещением и световой сигнализацией перед дорогой также необходимо устранить. И заправьте бачок летним омывателем для удаления следов насекомых: хороший обзор – важнейшее условие безопасности.

Что взять с собой в дорогу?

Есть очевидные и обязательные вещи, наличие которых предусмотрено правилами дорожного движения. Помимо техпаспорта, прав и страхового полиса (проверьте дату его окончания перед поездкой!) в этот список входят:

Аптечка. Не ленитесь запастись всеми необходимыми лекарствами – пусть они вам не пригодятся, но будут под рукой.

Не ленитесь запастись всеми необходимыми лекарствами – пусть они вам не пригодятся, но будут под рукой. Огнетушитель и знак аварийной остановки. Они просто должны быть.

Они просто должны быть. С ветоотражающий жилет . В идеале – для водителя и всех пассажиров.

В идеале – для водителя и всех пассажиров. Запаска, домкрат и инструменты, необходимые для замены колеса. Не стоит покупать весь "набор автомеханика". Ограничьтесь самым необходимым – с серьезными поломками лучше обращаться на СТО.

Помимо обязательных вещей, очень рекомендую иметь с собой:

Ремонтный набор для починки шин. Только учтите, что придется немного потренироваться, чтобы научиться им пользоваться.

Только учтите, что придется немного потренироваться, чтобы научиться им пользоваться. Буксировочный трос и провода высокого напряжения для "прикуривания". Ситуация, когда машина не заводится, потому что сел аккумулятор, знакома практически всем автолюбителям.

Даже если эти вещи не пригодятся лично вам, они могут выручить других автомобилистов. Помогать друг другу в дороге – это неписаное правило.

Если ваш маршрут не привязан к основным трассам, лучше запастись канистрой для бензина на 5-10 л. Опытные путешественники знают, что в Украине есть места, где найти заправку – тот еще квест.

И обязательно возьмите с собой сервисную книжку, особенно если автомобиль находится на гарантии. Помимо информации о предыдущих сервисных обслуживаниях автомобиля, там есть перечень сертифицированных СТО и телефон службы технической поддержи, например, KIA Assistance для автомобилей KIA. И, если с проколом колеса вы вполне справитесь сами, то при возникновении более серьезных проблем лучше не играть в автомеханика, а сразу ехать на ближайший сервис. Причем именно на СТО, а не к гаражному "мастеру – золотые руки" из соседнего села. Проверено многократно!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку