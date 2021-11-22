Как подготовиться к теоретическому экзамену по ПДД: МВД представило новый онлайн-тренажер

Как подготовиться к теоретическому экзамену по ПДД: МВД представило новый онлайн-тренажер

С ним у вас не должно быть проблем на дороге.

МВД Украины обновило онлайн-тренажер для подготовки к экзамену по теории правил дорожного движения. Теперь будущие водители смогут подготовиться к экзамену без проблем.

Об этом сообщили на официальной странице главного сервисного центра МВД в Facebook.

Бесплатный тренажер повторяет условия реального теоретического экзамена по ПДД в сервисном центе. Если вы хотите подготовиться к экзаменам, у вас есть бесконечное количество попыток и даже специальные видеоролики, объясняющие все тонкости некоторых пунктов ПДД.

Вы можете попробовать пройти тесты на сайте, а также в мобильном приложении "Официальные тесты по правилам дорожного движения Украины" на платформах IOS и Android.

pdr.infotech

Начать обучение очень просто: проходите регистрацию, выбираете категорию обучения от "A до D1E" и все. Система имеет ясный интерфейс и хорошую навигацию. Прямо в личном кабинете вы сможете проходить тесты по темам, по билетам, поработать над ошибками, а также пройти импровизированный экзамен.

А для того чтобы обучение проходило интереснее, есть режим онлайн. В нем вы сможете проходить экзамен с другими пользователями.

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