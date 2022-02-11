Как получить первое водительское удостоверение: с чего начать и что изменилось в 2022 году

Как получить первое водительское удостоверение: с чего начать и что изменилось в 2022 году

Для получения дебютных прав нужно пройти через ряд формальностей, успешно сдать экзамены по теории ПДД и практике вождения.

Очень многие хотят сдать на водительское удостоверение.

Дорожный адвокат решил рассказать, как получить первые права для использования транспортного средства.

Во-первых, нужно подобрать автошколу для обучения. В крупных городах есть широкий выбор учебных заведений. Поэтому обычно выбирают автошколу, которая ближе к дому или работе, или по отзывам знакомых, которые там учились. Во-вторых, необходимо пройти теоретический курс обучения в автошколе. Обычно он длится от 2 до 4 месяцев.

Далее практические занятия с инструктором на автомобиле автошколы. В каждой автошколе есть свое обязательное количество часов, которые нужно проездить. После прохождения теории и практического вождения во многих автошколах сдают внутренний экзамен, который максимально приближен к экзамену в территориальном сервисном центре. После успешного прохождения внутреннего экзамена автошкола выдает ученику документы об окончании обучения. На основании этих документов можно регистрироваться в территориальном сервисном центре для сдачи экзаменов. При условии успешной сдачи экзаменов в сервисном центре можно получить заветное удостоверение водителя.

Перечень документов для обучения в автошколе:

Паспорт и идентификационный код:

Цветная фотография размером 35*45 мм:

Медицинская справка, подтверждающая, что состояние здоровья позволяет управлять транспортным средством.

Перечень документов для подачи в сервисный центр:

После окончания автошколы ученику возвращается фотография с медицинской справкой и выдается справка от автошколы о ее успешном окончании. Все эти документы предоставляются в сервисный центр для допущения к экзаменам.

В соответствии с Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным Постановлением КМУ, после успешной сдачи теоретической части экзамена есть 3 месяца, чтобы сдать практическую часть.

Сдача экзамена фиксируется на фото и видео. Это сделано с целью уменьшения коррупционной составляющей в получении водительского удостоверения. Если не сдать практической части экзамена три раза, придется снова идти на учебу в автошколу.

Еще один довольно интересный момент относительно автомобиля. Если в автошколе обучение проводилось на автомобиле с автоматической коробкой передач, то сдавать также нужно на автомобиле с автоматической коробкой передач. В удостоверение вносится пометка о вождении на “автомате", и в будущем управлять автомобилем с механической коробкой передач запрещается.

Если обучение проводилось на автомобиле с механической коробкой передач, то можно управлять как на “автомате", так и на “механике".

Первое водительское удостоверение выдается сроком на два года. После истечения этого срока его можно обменять. Но при условии, что водитель не совершит более двух нарушений ПДД.

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