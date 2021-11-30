Как припарковать автомобиль в ураган: полиция дала действенные советы

Избегайте места с сухими деревьями и фасадов домов. Лучше спрятать автомобиль в гараж или крытый паркинг.

Матушка природа - в последнее время свирепствует. Шквальный ветер сносит все на своем пути. Последний день осени принесет жителям Украины сильный ветер, а также проливные дожди.

Патрульная полиция Киева обнародовала рекомендацию по парковке авто в такую непогоду.

Когда на улице поднимается ветер, лучше оставлять автомобиль в безопасных местах, где нет сухостоя и ненадежно закрепленных предметов.

По данным украинского Гидрометцентра, шторм пронесется в 11 областях и Киеве. Мощный ветер будет в таких регионах:

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Житомирской,

Ровенской,

Волынский,

Тернопольской,

Львовской,

Черновицкой,

Хмельницкой,

Ивано-Франковский

Что делать, если все же автомобиль пострадал, и на него упало дерево.

В первую очередь владелец автомобиля должен вызвать полицию и представителя страховой компании. Копы должны составить протокол и акт осмотра. Также не забывайте о фото/видео фиксации происшествия – это значительно поможет при решении спорного вопроса.

При составлении протокола вы должны проследить, чтобы все ваши данные были правильно внесены, без этого могут возникнуть серьезные проблемы. Если есть свидетели, обязательно запишите их контакты.

Когда инцидент произошел во время движения, то это, согласно пункту 1.12 статьи 1 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», будет квалифицироваться как ДТП – ведь это событие произошло именно во время движения транспортного средства , в результате которого погибли или ранены люди или причиненный материальный ущерб.

В любом случае протокол составляется в отношении должностного лица, отвечающего за содержание вышеуказанного зеленого насаждения. После этого вы можете направить данный протокол в суд и уже там будут решать, привлечь ли это лицо к ответственности.

Но если суд решит не привлекать никого к административной ответственности, вы все еще имеете право на компенсацию. Это реально при условии, если вы докажете, что предприятие, которое обязано содержать зеленые насаждения, ненадлежащим образом выполняло свои обязанности.

Если вы увидели, что начинается сильный ветер, лучшим решением будет спрятать автомобиль в гараж или под любой навес. Если такового нет, то очень тщательно подбирайте парковочное место.

Напомним, что на улице уже холодно и надеемся, что вы уже переобули свой автомобиль на зимнюю резину, если нет, предлагаем ознакомиться с советом ТСН.Авто — для чего надо переобуваться на зимнюю резину.