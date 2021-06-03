Как проверить и оплатить новые штрафы за нарушение ПДД

Существует множество удобных способов.

Уже больше года в Украине работает система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Отметим, что сейчас камеры автофиксации регистрируют случаи превышения скорости, видео - и фотофиксацию проездов перекрестков улиц и автострад на красный свет, а также перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.

Нарушение всех этих ПДД влечет за собой определенный штраф. Да, большинство водителей полностью придерживаются всех правил, но они хотят быть уверены, что на их имя не прислали соответствующее "письмо счастья".

ТСН.ua подробно объясняет о том, где и как именно можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

Электронный кабинет водителя

Там вы можете: проверить и уплатить административные правонарушения и получить информацию о авто и удостоверение водителя.

Как войти в электронный кабинет водителя :

на странице входа нажмите на кнопку “ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA”;

нажмите на кнопку “Файловый носитель”;

выберите центр сертификации ключей;

выберите файл личного ключа из файловой системы;

введите пароль к файлу ключа;

нажмите на кнопку “Считать ключ”: Если все было введено верно, появится сообщение об авторизации пользователя, нажмите на кнопку “Согласиться”.

если появилось сообщение об ошибке, проверьте введенные данные и нажмите на кнопку “Считать ключ” еще раз;

поздравляем! Вход осуществлен, введите номер телефона и email, если желаете получать уведомления.

Идентификация через банки (BankID):

это способ электронной идентификации граждан при помощи их данных в банке, где они обслуживаются. Сервис предоставляется Национальным банком Украины (только для клиентов тех банков, которые его поддерживают) и ПриватБанком.

MobileID:

Этот способ входа доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID. Идентификация пользователя осуществляется с помощью https://bankid.org.ua.

Сервис проверки админправонарушений

Чтобы здесь найти свое авто, нужно выполнить следующие действия :

государственный номер ТС;

серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП / серию и номер паспорта гражданина Украины / серию и номер удостоверения водителя / серию и номер свидетельства о регистрации ТС).

Штрафы ПДД

В нем можно не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещение на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Данное приложение позволяет выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Приложение также пригодится тем, кто редко бывает дома (или проживает не по месту регистрации) и может не получить уведомление о штрафе по почте.

Основные возможности "Штрафы ПДД":

поиск штрафов;

оформление подписки для одного или нескольких транспортных средств;

мгновенное получение уведомлений о новых постановлениях (для подписок);

(для подписок); уведомления об изменении статуса вынесенных постановлений (для подписок);

возможность оплаты онлайн непосредственно из приложения;

непосредственно из приложения; все реквизиты для оплаты уже внесены - ваш платеж 100% дойдет до бюджета;

просмотр размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Скачать мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно для Android, IOS станет доступным в ближайшее время.

Штрафы UA

С помощью приложения водители смогут не только оплатить штраф, a и проверить статус и историю платежей. Проверить наличие штрафов в приложении можно по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.

Telegram-бот

Он является официальным ботом МВД. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД.

Сейчас штрафы в Украине за превышение скорости такие:

превышение лимита более, чем на 20 км/ч - 340 гривен ;

; превышение на 50 км/ч и более - 3,4 тысячи гривен ;

; превышение скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации - 850 гривен (с возможностью лишения прав).

Если вы согласны с нарушением, то лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа — 30 дней со вступления в силу решение станет окончательным. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в вышестоящий орган или суд.

Раньше водителям рассказали о важном нюансе относительно штрафов с камер автоматической фиксации.

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