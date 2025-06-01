Как с помощью Google Maps избежать штрафов за превышение скорости

Важная функция в Google Maps для водителей / © Pixabay

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Карты Google уже давно являются незаменимым инструментом для многих водителей. В 2023 году была введена важная новая функция — функция, которая показывает текущую скорость транспортного средства и предоставляет информацию об ограничениях скорости, действующих на определенных участках дорог. Это позволяет водителям более эффективно избегать штрафов.

Какие еще удобства предлагает популярное приложение, передает Interia.

Карты Google предлагают водителям возможность измерять текущую скорость и предоставлять информацию об ограничении скорости на дороге.

Приложение позволяет получать уведомления об авариях, ремонтных работах, проверках полицией и видимых отметках стационарных и мобильных камер контроля скорости.

В некоторых странах, таких как Германия, запрещено использование камер контроля скорости и предупреждений о дорожных проверках на Картах Google.

Приложение Google Maps постоянно развивается, и почти каждое обновление приносит новые функции. Некоторые из них оказываются более полезными для водителей, чем вы думаете. Уже некоторое время популярные карты отражают, в частности, фактическую скорость транспортного средства, измеренную с помощью GPS, и действующие ограничения скорости. Это обеспечивает водителям дополнительную поддержку, которая помогает им лучше контролировать дорожную ситуацию и избегать потенциальных штрафов.

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Функция отображения текущего ограничения скорости на Google Картах особенно полезна при движении по незнакомым маршрутам. Эта информация отображается на экране в виде дорожного знака, а счетчик скорости становится красным, если мы не превышаем ограничения скорости.

Карты Google будут предупреждать о ремонтных работах и проверках полиции

Однако это не единственная функция Google Maps, которую ценят водители. Не менее полезной опцией является получение уведомлений о чрезвычайных происшествиях на дороге, таких как пробки, аварии или полицейские проверки. Проезжая мимо уведомленного инцидента, мы можем подтвердить его обоснованность или сообщить, что проблема больше не возникает. Добавление предупреждений также по усмотрению пользователей — просто нажмите значок плюса внизу экрана и выберите один из доступных вариантов, например, «авария», «транспортное средство с нарушениями» или «закрытие полосы движения».

Камера контроля скорости? Карты Google будут показывать их как значки

Приложение также может предупреждать водителей о камерах контроля скорости, измеряющих скорость в определенных местах. Просто выберите пункт назначения и спланируйте маршрут, чтобы увидеть оранжевые значки, обозначающие стационарные камеры контроля скорости. Тем временем синий значок указывает на наличие мобильной камеры контроля скорости, что помогает водителям быть бдительнее и избегать штрафов.

Ограничение использования

В некоторых странах Европы активация и использование отдельных функций Google Maps запрещена. К примеру, в Германии и Франции запрещено не только использовать, но и перевозить в автомобиле в любом виде карту с геолокацией стационарных радаров контроля скорости.

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Могут ли нас оштрафовать за использование Google Maps во время поездки по Германии? Это в значительной степени зависит от подхода полицейского, проводящего проверку. Однако, чтобы избежать лишних проблем, следует на всякий случай отключить функцию радара и предупреждение о дорожной проверке в приложении. При проверке это покажет офицеру, что эта опция неактивна.

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