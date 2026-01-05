Какие авто покупали украинцы в конце 2025 года: топ 10 моделей

VOLKSWAGEN ID.UNYX / © Getty Images

Основной спрос украинцев на покупку авто в декабре 2025 года пришелся на электромобили, которые заняли почти все позиции в первой десятке бестселлеров.

Об этом сообщил «Укравтопром».

В декабре десять самых популярных моделей обеспечили около 40% продаж новых легковых авто в Украине. В декабрьском рейтинге преобладают электромобили — они занимают восемь позиций из 10 в списке лидеров.

Первое место по итогам месяца занял электрический кроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX, который стал самой продаваемой моделью на рынке.

Топ 10 новых легковых автомобилей декабря 2025 года

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 825 авто.

BYD Leopard 3 — 735 авто.

BYD Sea Lion 06 — 641 авто.

RENAULT Duster — 582 авто.

ZEEKR 7X — 442 авто.

TOYOTA RAV-4 — 408 авто.

BYD Sea Lion 07 — 387 авто

ZEEKR 001 — 363 авто.

BYD Yuan Up — 308 авто.

HONDA eNP2 — 306 авто.

К слову, автомобильный рынок в 2026 году обещает стать ареной ожесточенной борьбы между европейской классикой и амбициозными китайскими брендами. Эксперты издания Express выделили семь ключевых новинок, которые будут определять тренды года: от роскошного Range Rover Electric до бюджетного электрокара Renault Twingo.