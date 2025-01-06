Какие авто выбирают украинцы: самые популярные модели 2024 года

Украинский авторынок в течение года демонстрировал постепенное увеличение интереса к экологическим и экономическим решениям, в частности, электрокарам и гибридам.

По итогам 2024 более 65% рынка новых легковых автомобилей в Украине заняли модели с традиционными двигателями.

Такие данные опубликовал портал "Укравтопром".

Самым большим спросом среди украинцев по-прежнему пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, хотя их доля на рынке снизилась на 7% по сравнению с 2023 годом и составляет 40%.

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Сегмент дизельных авто демонстрирует рост – его доля поднялась с 22,8 до 25,6%. Также увеличивается популярность гибридных автомобилей – их доля выросла с 17,7% до 19,5%. Доля электромобилей также выросла, достигнув 14,5% (в 2023 году было 12%). В то же время автомобили с газобаллонным оборудованием остаются нишевыми: они занимают менее 1% рынка.

Среди лидеров в разных сегментах рынка следующие модели:

бензиновые авто – Mazda CX-5,

дизельные авто – Renault Duster,

гибридные авто – Toyota RAV-4,

электромобили – Volkswagen ID.4,

авто с ГБО – Hyundai Tucson.

К слову, осенью 2024 года в Украине упали продажи б/у автомобилей. В то же время, самыми популярными оставались бензиновые модели.

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