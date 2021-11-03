Какие автомобили чаще всего производят в Украине: топ-10 моделей

Какие автомобили чаще всего производят в Украине: топ-10 моделей

Возглавила рейтинг специализированная машина.

Составлен список самых популярных автомобилей, производимых в Украине по итогам октября .

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В очередной раз первое место рейтинга самых популярных новых автомобилей, изготовленных в Украине, занимает специализированный автомобиль. На этот раз это полицейская Toyota Corolla, переоборудованная украинским предприятием с импортного авто. Также в рейтинге присутствуют медицинские Volkswagen Crafter ( 38 ) и Peugeot Boxer ( 32 ).

Самым популярным "гражданским" новым автомобилем "made in Ukraine" в октябре 2021 года оказалась Skoda Karoq ( 140 зарегистрированных авто), которое добавило в октябре 5 пунктов в рейтинге. Еще один автомобиль этого бренда — Skoda Kodiaq ( 38 ) — опустился на пять позиций вниз. Автомобили этой марки в Украине производит ЧАО "Еврокар" из импортных европейских машинокомплектов.

Остальные пункты перечня занимает продукция Запорожского автомобильного завода. Это автомобили, изготовленные из импортных машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации. KIA Rio ( 51 ) поднялась на четыре ступени вверх, а KIA Rio X-Line ( 105 ) — на две. По две позиции добавили также Renault Arkana ( 48 ) и LADA Vesta ( 55 ).

По итогам октября на 7 месте рейтинга появилась LADA Niva (47), а LADA Granta покинула текущий топ-10.

Итак, топ-10 машин, которые чаще всего производили в Украине, выглядит так :

Toyota Corolla (полицейская) — 180;

Skoda Karoq — 140;

KIA Rio X-Line — 105;

LADA Vesta — 55;

KIA Rio — 51;

Renault Arkana — 48;

LADA Niva — 47;

Skoda Kodiaq — 38;

Volkswagen Crafter (медпомощь) — 38;

Peugeot Boxer (медпомощь) — 32.

Интересно, что в течение октября 36% общего количества изготовленных в Украине новых авто составили специализированные автомобили для служб скорой помощи и полиции. Новых украинских "легковушек" общего назначения в октябре соответственно зарегистрировали 64% (593).

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