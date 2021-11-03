Какие автомобили чаще всего производят в Украине: топ-10 моделей

Возглавила рейтинг специализированная машина.
Составлен список самых популярных автомобилей, производимых в Украине по итогам октября.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
В очередной раз первое место рейтинга самых популярных новых автомобилей, изготовленных в Украине, занимает специализированный автомобиль. На этот раз это полицейская Toyota Corolla, переоборудованная украинским предприятием с импортного авто. Также в рейтинге присутствуют медицинские Volkswagen Crafter (38) и Peugeot Boxer (32).
Самым популярным "гражданским" новым автомобилем "made in Ukraine" в октябре 2021 года оказалась Skoda Karoq (140 зарегистрированных авто), которое добавило в октябре 5 пунктов в рейтинге. Еще один автомобиль этого бренда — Skoda Kodiaq (38) — опустился на пять позиций вниз. Автомобили этой марки в Украине производит ЧАО "Еврокар" из импортных европейских машинокомплектов.
Остальные пункты перечня занимает продукция Запорожского автомобильного завода. Это автомобили, изготовленные из импортных машинокомплектов, имеющих происхождение из Российской Федерации. KIA Rio (51) поднялась на четыре ступени вверх, а KIA Rio X-Line (105) — на две. По две позиции добавили также Renault Arkana (48) и LADA Vesta (55).
По итогам октября на 7 месте рейтинга появилась LADA Niva (47), а LADA Granta покинула текущий топ-10.
Итак, топ-10 машин, которые чаще всего производили в Украине, выглядит так:
- Toyota Corolla (полицейская) — 180;
- Skoda Karoq — 140;
- KIA Rio X-Line — 105;
- LADA Vesta — 55;
- KIA Rio — 51;
- Renault Arkana — 48;
- LADA Niva — 47;
- Skoda Kodiaq — 38;
- Volkswagen Crafter (медпомощь) — 38;
- Peugeot Boxer (медпомощь) — 32.
Интересно, что в течение октября 36% общего количества изготовленных в Украине новых авто составили специализированные автомобили для служб скорой помощи и полиции. Новых украинских "легковушек" общего назначения в октябре соответственно зарегистрировали 64% (593).
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