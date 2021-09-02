Какие автомобили из США сейчас можно купить в Украине: топ-15 моделей с наибольшим количеством предложений

Какие автомобили из США сейчас можно купить в Украине: топ-15 моделей с наибольшим количеством предложений

Список авто, средняя цена которых начинается от 9 тысяч долларов.

В Украине автомобили из США становятся все популярнее. На вторичном рынке их стали чаще покупать, из-за чего на них даже несколько выросли цены.

Ожидается, что такая тенденция будет продолжаться еще некоторое время, так как спрос на американские авто не уменьшается. Выбор все равно остается большим, поэтому на сайте auto.ria собрали список из 15 моделей, которые имеют наибольшее количество объявлений о продаже.

Больше всего предложений среди машин из США имеет Ford Fusion, который продают в более 1300 экземплярах. Чаще всего украинцы покупают авто 2015 выпуска, а средняя цена на модель — $12 100.

Также в тройку автомобилей, которые имеют наибольшее количество объявлений вошли две модели Volkswagen: Passat и Jetta. Первый имеет более 1 000 предложений, второй — более 800. Самый популярный год Passat — 2016, а у Jetta — 2015. Средняя цена на них 15 200 и 10 700 долларов соответственно.

Associated Press

Далее список выглядит так:

Ford Focus: в продаже более 800 авто, самый популярный год — 2015, средняя цена — $9 200;

Nissan Rogue: в продаже более 700 авто, самый популярный год — 2017, средняя цена — $16 300;

Hyundai Sonata: в продаже более 550 авто, самый популярный год — 2016, средняя цена — $12 500;

Ford Escape: в продаже более 450 авто, самый популярный год — 2015, средняя цена — $13 100;

Toyota Camry: в продаже более 450 авто, самый популярный год — 2015, средняя цена — $14 200;

BMW X5: в продаже более 400 авто, самый популярный год — 2012, средняя цена — $18 800;

Volkswagen Tiguan: в продаже более 360 авто, самый популярный год — 2017, средняя цена — $20 600;

BMW 3 series: в продаже более 350 авто, самый популярный год — 2015, средняя цена — $17 600;

BMW 5 series: в продаже более 340 авто, самый популярный год — 2012, средняя цена — $16 600;

Nissan Leaf: в продаже более 325 авто, самый популярный год — 2013, средняя цена — $9 000;

Audi A4: в продаже более 310 авто, самый популярный год — 2013, средняя цена — $9 000;

Kia Optima: в продаже более 300 авто, самый популярный год — 2014, средняя цена — $9 900.

Associated Press

Ранее сообщалось, что популярный среди украинцев американский аукцион повысил комиссию на покупку подержанного авто.

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