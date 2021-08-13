Какие автомобили можно приобрести в Украине вместо KIA Sportage: список моделей и сколько стоят

Какие автомобили можно приобрести в Украине вместо KIA Sportage: список моделей и сколько стоят

Эта модель является бестселлером сегмента компактных кроссоверов.

Как известно, автомобиль KIA Sportage пользуется большой популярностью среди украинцев.

Впрочем, одна модель не может нравиться абсолютно всем, но желающих приобрести компактный кроссовер невероятное количество. Поэтому, специалисты составили список машин в этом сегменте, которые можно приобрести в Украине вместо KIA Sportage, стоимость которого начинается от 527 тысяч грн.

Об этом говорится в AutoOboz.

Отмечается, что в этом классе можно выбрать предложение из широкого ассортимента по разным ценам. Одним из таких является Hyundai Tucson.

Традиционно KIA Sportage и Hyundai Tucson — очень близкие родственники в техническом плане. Однако, продаваться успешно в Украине двум машинам такое пересечение не мешает. Правда, в продажу уже поступил Tucson нового поколения — от 705 тысяч грн.

В качестве альтернативы KIA Sportage рассматривается и компактный Skoda Karoq. Просят за модель от 623 тысяч грн. В пользу машины говорят известный бренд с достойной репутацией и богатое оснащение.

Skoda Karoq

Еще один именитый кроссовер, который очень нравится покупателям — Nissan Qashqai. В чем причина? Конечно, в привлекательной цене. За базовую комплектацию просят лишь 535 тысяч грн, что очень близко к прайсу KIA Sportage. К тому же выглядит Nissan Qashqai очень эффектно. Даже несмотря на то, что уже представлен автомобиль следующего поколения, но Украине такой кроссовер пока не достался.

europe.nissannews.com

У Nissan Qashqai тоже близкий родственник — Renault Kadjar. Французский кроссовер немного крупнее и заметно дороже — от 622 тысяч грн. Разница объясняется оснащением. Кстати, вскоре и Renault Kadjar изменит поколение — компания уже тестирует на дорогах предсерийные прототипы.

Компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro выглядит очень неплохо и привлекает покупателей отличной цене — 548 тысяч грн за базовый вариант. Также на стороне модели — богатое оснащение и современные материалы отделки.

Как правило, за японские автомобили просят больше денег. Однако в сегменте компактных кроссоверов Suzuki SX4 является очень выгодным предложением — от 495 тысяч грн. Сильные стороны модели — надежность, практичность и дизайн. Этот автомобиль, собственно, и замыкает список.

Ранее рассказывалось о том, что KIA Sportage вызвал невероятный ажиотаж для рынка.

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