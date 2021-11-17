Какие автомобили появятся на украинском рынке до конца 2021 года

Дефицит чипов и пандемия внесли свои коррективы в рынок автомобилей, но некоторые новинки доедут до нашей страны.

Автомобильный рынок Украины очень велик, приобрести авто вообще не проблема, но с новыми машинами есть некоторые проблемы.

Так, из-за пандемии и нехватки чипов, поставки новых авто очень сдвинулись. И некоторые автопроизводители собрали волю в кулак и все же сдержали обещание и отправят дилерам свои долгожданные модели.

О том, какие новинки до конца 2021 года появятся в Украине, разбирался ТСН. Авто.

Вот, например, небольшой японский кроссовер Nissan Qashqai 2022 модельного года. Этот автомобиль понравился украинцам из-за его цены, надежности и современного дизайна. Уже очень скоро он появится в дилерских центрах и все, кто сделал предварительный заказ, смогут насладиться своим авто.

Новый Opel Mokka-e, также вскоре можно будет увидеть налицо. Его родственник обычный Mokka с двигателем внутреннего сгорания показал неплохие показатели продаж, поэтому немцы ожидают, что и электрическая версия придётся по вкусу привередливым покупателям.

www.infocar.ua

Премиальное кросс-купе DS4 Crossback уже производится на заводе Opel в Рюссельхайме. Сами производители сообщили, что производство идет по плану, и они смогут доставить автомобиль всем желающим. А там есть, что ждать! Посмотрите только на этот дизайн, он просто неотразим. Но уже традиционно французы "напихали" в свою новинку целый ворох крутых фишек. Пройдет не одна неделя, пока вы со всем разберетесь.

www.infocar.ua

Если вы хотите еще солиднее авто, то есть смысл обратить внимание на DS9. Этот седан сделан во всех лучших французских традициях. Мощный двигатель, красивый дизайн и просто шикарный салон, все, что нужно современному человеку, не за все деньги мира.

wikipedia.org

Фанаты Audi, держите себя в руках! Ведь уже в этом году станут доступными для покупки просто нереальные Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback. Это спортивные модификации e-tron, которым сделали подтяжку и немного осовременили. Будьте осторожны, ваши кошельки в опасности!

www.infocar.ua

А если вам нужен солидный внедорожник, который будет адекватно стоить и не будет причинять проблем, дождитесь Infiniti QX55. Глядя на этот автомобиль, сразу можно сказать, что дизайнеры хорошо поработали. Большой клиренс и мощный двигатель улучшают этот ансамбль и придадут счастье будущему владельцу.

drive2.ru

Ранее рассказывалось о том, что в Украину начались поставки автомобилей новой марки.

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