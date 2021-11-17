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Какие автомобили появятся на украинском рынке до конца 2021 года

Какие автомобили появятся на украинском рынке до конца 2021 года

motorpage.ru

Дефицит чипов и пандемия внесли свои коррективы в рынок автомобилей, но некоторые новинки доедут до нашей страны.

Автомобильный рынок Украины очень велик, приобрести авто вообще не проблема, но с новыми машинами есть некоторые проблемы.

Так, из-за пандемии и нехватки чипов, поставки новых авто очень сдвинулись. И некоторые автопроизводители собрали волю в кулак и все же сдержали обещание и отправят дилерам свои долгожданные модели.

О том, какие новинки до конца 2021 года появятся в Украине, разбирался ТСН. Авто.

Вот, например, небольшой японский кроссовер Nissan Qashqai 2022 модельного года. Этот автомобиль понравился украинцам из-за его цены, надежности и современного дизайна. Уже очень скоро он появится в дилерских центрах и все, кто сделал предварительный заказ, смогут насладиться своим авто.

Новый Opel Mokka-e, также вскоре можно будет увидеть налицо. Его родственник обычный Mokka с двигателем внутреннего сгорания показал неплохие показатели продаж, поэтому немцы ожидают, что и электрическая версия придётся по вкусу привередливым покупателям.

© www.infocar.ua
www.infocar.ua

Премиальное кросс-купе DS4 Crossback уже производится на заводе Opel в Рюссельхайме. Сами производители сообщили, что производство идет по плану, и они смогут доставить автомобиль всем желающим. А там есть, что ждать! Посмотрите только на этот дизайн, он просто неотразим. Но уже традиционно французы "напихали" в свою новинку целый ворох крутых фишек. Пройдет не одна неделя, пока вы со всем разберетесь.

© www.infocar.ua
www.infocar.ua

Если вы хотите еще солиднее авто, то есть смысл обратить внимание на DS9. Этот седан сделан во всех лучших французских традициях. Мощный двигатель, красивый дизайн и просто шикарный салон, все, что нужно современному человеку, не за все деньги мира.

© wikipedia.org
wikipedia.org

Фанаты Audi, держите себя в руках! Ведь уже в этом году станут доступными для покупки просто нереальные Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback. Это спортивные модификации e-tron, которым сделали подтяжку и немного осовременили. Будьте осторожны, ваши кошельки в опасности!

© www.infocar.ua
www.infocar.ua

А если вам нужен солидный внедорожник, который будет адекватно стоить и не будет причинять проблем, дождитесь Infiniti QX55. Глядя на этот автомобиль, сразу можно сказать, что дизайнеры хорошо поработали. Большой клиренс и мощный двигатель улучшают этот ансамбль и придадут счастье будущему владельцу.

© drive2.ru
drive2.ru

Ранее рассказывалось о том, что в Украину начались поставки автомобилей новой марки.

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