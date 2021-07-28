Какие автомобили с пробегом в кузове хэтчбек можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие автомобили с пробегом в кузове хэтчбек можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Все автомобили не были в авариях и в довольно приличном состоянии.

Как известно, хэтчбеки очень удобны для поездок по городу и в них удобно перевозить багаж благодаря пятой двери. Автомобили в таком кузове достаточно популярны, поэтому на вторичном рынке много предложений с их продажей.

В Украине эти машины можно найти с ценой до 5 тысяч долларов. Поэтому, ТСН.Авто подобрал 10 подержанныхых хэтчбеков, которые можно приобрести в нашей стране по этой цене.

Соответствующие объявления о продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Например, за 4 850 долларов можно приобрести Skoda Fabia 2008 года выпуска с газобаллонным оборудованием. Такой предлагают с 1,4-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. На одометре у него 215 тысяч километров;

можно приобрести 2008 года выпуска с газобаллонным оборудованием. Такой предлагают с 1,4-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. На одометре у него 215 тысяч километров; Также у нас можно найти Volkswagen Golf IV 2001 года выпуска, который стоит 4 550 долларов и имеет 155 тысяч км пробега. Этот хэтчбек оснащен 1,4-литровым агрегатом, механической КП и передним приводом;

2001 года выпуска, который стоит и имеет 155 тысяч км пробега. Этот хэтчбек оснащен 1,4-литровым агрегатом, механической КП и передним приводом; Кроме того, можно найти даже подержанный и бюджетный Mercedes-Benz. Модель A 140 2003 года продают за 4 350 долларов. На одометре у него 161 тысяча км, а под капотом — 1,4-литровый двигатель. Также автомобиль оснащен МКП и передним приводом;

Ровно за 5 тысяч долларов в можно приобрести Chevrolet Aveo 2008 года с 1,5-литровым агрегатом на 116 лошадиных сил. Мощность передается механической коробкой передач на передние колеса. Пробег — 118 тысяч км;

Среди подержанных и недорогих хэтчбеков также есть Ford Fiesta 2008 года выпуска. За него просят 4 450 долларов. Можно получить автомобиль с двигателем на 1,4 литра, механической КП и передним приводом. На одометре — 182 тысячи км;

Nissan Almera за 4 500 долларов также можно найти в Украине. Таков был выпущен в 2005 году, проехал 215 тысяч км, имеет 1,5-литровый агрегат, МКП и передний привод;

Peugeot 207, выпущенный в 2007 году, предлагают за 4 700 долларов. Он имеет пробег 210 тысяч км и двигатель на 1,4 литра. Также хэтчбек оснащен механической коробкой передач и передним приводом;

Среди бюджетных хэтчбеков можно найти Citroen C3 2006 года выпуска за 4 тысячи долларов. Такая цена объясняется слабым двигателем на 1,1 литр на 59 л.с. У него МКП, передний привод и 112 тысяч километров на одометре;

Также в Украине можно найти Renault Clio 2004 года выпуска за 4 350 долларов. Он оснащен механической КП и передним приводом. Информацию про агрегат продавец не оставил, но большинство этих моделей имеют 1,4-литровый двигатель;

Самым молодым представителем списка стал Suzuki Alto 2010 года выпуска. С момента выпуска он успел проехать 152 тысячи километров. Под капотом у него двигатель на 1 литр. Мощность передается через МКП на передние колеса. Стоит такой хэтчбек 4 950 долларов.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 подержанных седанах, которые можно приобрести в Украине меньше, чем за 5 тысяч долларов.

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