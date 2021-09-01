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Какие автомобили с пробегом ввозили украинцы из-за границы в августе: топ-10 моделей

Какие автомобили с пробегом ввозили украинцы из-за границы в августе: топ-10 моделей

Associated Press

Здесь нашлось место для шести марок.

Украинцы в августе 2021 года стали меньше интересоваться подержанными автомобилями.

Так, по информации Института исследования авторынка, общее количество подержанных легковых авто, которые купили украинцы в августе 2021-го (подержанный импорт плюс внутренние перепродажи) составило 130 439 единиц.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем общий объем рынка снизился на 6,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%, доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 59% до 61%.

Впрочем, несмотря на некоторый спад, август стал вторым по количеству сделок в 2021 году. По сравнению с предыдущим месяцем, вкусы украинцев остаются почти неизменными. Небольшие изменения произошли в последний тройке: Skoda Fabia поднялась на одну ступень — с 9 на 8 место; Hyundai Sonata опустилась на две позиции вниз — с 8 на 10 место. Из рейтинга выбыла Opel Zafira, зато сразу на 9 месте появился Renault Scenic.

Итак, топ-10 автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы из-за границы в августе выглядит следующим образом:

  • Volkswagen Passat3 174 экземпляра;
  • Volkswagen Golf2 455;
  • Skoda Octavia2 289;
  • Renault Megane1 781;
  • Ford Focus1 499;
  • Opel Zafira1 201;
  • Renault Scenic1 159;
  • Opel Astra1 141;
  • Audi A6979;
  • Audi A4873.

Ранее рассказывалось о том, что в августе украинцы приобрели рекордное количество новых легковых авто.

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