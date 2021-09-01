Какие автомобили с пробегом ввозили украинцы из-за границы в августе: топ-10 моделей

Здесь нашлось место для шести марок.

Украинцы в августе 2021 года стали меньше интересоваться подержанными автомобилями.

Так, по информации Института исследования авторынка, общее количество подержанных легковых авто, которые купили украинцы в августе 2021-го (подержанный импорт плюс внутренние перепродажи) составило 130 439 единиц.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем общий объем рынка снизился на 6,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%, доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 59% до 61%.

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Впрочем, несмотря на некоторый спад, август стал вторым по количеству сделок в 2021 году. По сравнению с предыдущим месяцем, вкусы украинцев остаются почти неизменными. Небольшие изменения произошли в последний тройке: Skoda Fabia поднялась на одну ступень — с 9 на 8 место; Hyundai Sonata опустилась на две позиции вниз — с 8 на 10 место. Из рейтинга выбыла Opel Zafira, зато сразу на 9 месте появился Renault Scenic.

Итак, топ-10 автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы из-за границы в августе выглядит следующим образом:

Volkswagen Passat — 3 174 экземпляра;

— Volkswagen Golf — 2 455;

— Skoda Octavia — 2 289;

— Renault Megane — 1 781;

— Ford Focus — 1 499;

— Opel Zafira — 1 201;

— Renault Scenic — 1 159;

— Opel Astra — 1 141;

— Audi A6 — 979;

— Audi A4 — 873.

Ранее рассказывалось о том, что в августе украинцы приобрели рекордное количество новых легковых авто.

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