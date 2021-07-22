Какие автомобили выбирают частные и корпоративные покупатели в Украине: названы топ-10 моделей

В обеих группах бестселлерами оказались кроссоверы.

Составлен список автомобилей, которым отдавали предпочтение частные и корпоративные покупатели в Украине.

Как сообщает "Укравтопром", с начала года в Украине было реализовано и зарегистрировано 48,4 тысячи новых легковых автомобилей. Почти 2/3 этих автомобилей приобрели частные покупатели — физические лица.

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Так, самым популярным автомобилем в этой группе клиентов в первом полугодии текущего года стал KIA Sportage. За это компактный корейский кроссовер с января по июнь своими кошельками проголосовали 2 552 украинских автомобилистов.

Вторым по популярности у частных покупателей стал японский компактный кроссовер Toyota RAV4. На этом автомобиле свой выбор остановили 2 535 человек. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. В зачете этого компактного кроссовера 1 119 регистраций на физлиц.

Также в топ-10 списка попали: Renault Sandero, MAzda CX-5, Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Mitsubishi Outlander, Renault Duster и Volkswagen Touareg.

В то же время корпоративные автопарки страны пополнили 14,4 тысячи новых легковых авто. Наибольшим спросом у юридических лиц пользуется автомобиль Renault Duster. С начала года корпоративные покупатели приобрели 1 718 новых авто этой модели.

На втором месте — Renault Logan с результатом 805 экземпляров. Также в лидерскую тройку вошла Toyota RAV-4 — 598.

В первой "десятке" также оказались: Peugeot 301, Renault Sandero, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, а также Toyota Camry.

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