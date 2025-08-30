Какие б/у авто самые популярные среди украинцев: топ-10 марок

ТОП-10 самых популярных моделей среди подержанных авто / © Associated Press

В прошлом месяце украинцы чаще всего покупали импортируемые подержанные автомобили в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Newsauto.

Так, в июле 2025 года украинский автопарк пополнили более 7,2 тысяч таких автомобилей, что почти треть от всех легковушек с пробегом на рынке. Общее количество импортируемых авто в июле — 22,4 тыс.

ТОП-10 самых популярных моделей среди подержанных авто до 5 лет:

Tesla Model Y — 733 авто, цена от 30 000$ до 38 000$ (~1,2-1,5 млн грн);

Tesla Model 3 — 396 авто, от 25 000$ (~1 млн грн);

Nissan Rogue — 246 авто, от 20 000$ (~800 тыс. грн);

Mazda CX-5 — 221 авто, от 18 000$ (~720 тыс. грн);

Kia Niro — 205 авто, от 23 000$ (~920 тыс. грн);

Volkswagen Tiguan — 188 авто, от 22 000$ (~880 тыс. грн);

Hyundai Kona — 165 авто, от 20 000$ (~800 тыс. грн);

Chevrolet Bolt — 150 авто, от 19 000$ (~760 тыс. грн);

Audi Q5 — 148 авто, от 28 000$ (~1,1 млн грн);

Ford Escape — 143 авто, от 21 000$ (~840 тыс. грн).

Лидеры среди подержанных авто — электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai. В издании объясняют, что эти авто популярны среди украинцев благодаря беспошлинному ввозу, низким затратам на зарядку по сравнению с горючим и современным технологическим оснащением.

Кроссоверы Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan популярны из-за своей универсальности, просторного салона и надежности.

Kia Niro и Audi Q5 — это баланс комфорта, престижа и доступной цены.

Ford Escape подходит тем, кто ищет практичный и недорогой автомобиль для повседневного использования.

Отмечается, что рынок авто в Украине постепенно смещается в сторону электромобилей и экономических кроссоверов, сочетающих технологичность и умеренную стоимость.

