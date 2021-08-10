Какие дизельные автомобили являются самыми популярными в Украине: топ-20 моделей

Больше всего с таким двигателем покупают модели Volkswagen.

В Украине самым популярным дизельным автомобилем в первом полугодии 2021 года стал Volkswagen Passat, которого приобрели 10 373 единицы.

Об этом сообщает сайт auto.ria.

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Также в тройку самых продаваемых "дизелей" попали Renault Megane и Skoda Octavia, который продали 8 908 и 8 177 экземпляров соответственно.

Среди других популярных машин с дизельным двигателем: Volkswagen Golf (4 509 единиц), Renault Scenic (4 376), Volkswagen Transporter (3 695), Renault Kangoo (3 681), Mercedes-Benz Vito (3 666) и Ford Focus (3 508).

auto.ria.com

Всего за первые 6 месяцев в Украине продали 168 000 новых и подержанных дизельных авто. На вторичном рынке модели с таким двигателем заняли 26,9%, что на один процент меньше, чем годом ранее.

Средний возраст автомобилей с этого сегмента, которые получали свои украинские номерные знаки после растаможки, составил 10 лет, а тех, которые перепродавались на внутреннем рынке — 13 лет.

auto.ria.com

Ранее сообщалось о том, какие новые автомобили украинцы чаще всего покупали в июле.

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