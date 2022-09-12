Какие электрокары чаще всего ищут украинцы в Интернете: топ-15 "зеленых" моделей авто

Так, ситуация с войной и нехваткой топлива изменила привычку украинцев по поиску электромобилей в Интернете.

Соответствующее исследование провело консалтинговое цифровое агентство "Ольшанский и Партнеры".

В стабильном периоде однозначным лидером среди поисковых запросов была Tesla, а на втором месте традиционно был другой популярный бренд — BMW. Однако в июне 2022 года популярность лидера снизилась, а бренд BMW уступил пользу Nissan.

По состоянию на июнь 2022 года в рейтинге популярности брендов электрокаров произошли существенные изменения. По сравнению с июнем 2021 года некоторые бренды, вошедшие в топ-15, продемонстрировали исключительную скорость роста популярности. Например, количество поисковых запросов, связанных с электромобилями Nissan, выросло на 65,75%, Hyundai – на 310,91%, Renault – на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA – на 126,22%.

Вашему вниманию топ-15 брендов электрокаров, которые предпочитают украинцы:

Фото: olshansky.ua

Динамика спроса на бренды электромобилей с намерением покупки также соответствует общему тренду. Это запросы типа "электрокар бмв купить в украине" или "киа электрокар цена". В мае 2022 года резко вырос, сравнивая с предыдущими месяцами войны, интерес не только к лидеру (февраль 2022 – 176,4 тысячи запросов, май 2022 – 279,5 тысячи запросов), но и к его ближайшему конкуренту — Nissan (февраль 2022 – 3 ,6 тыс. запросов, май 2022 – 111 тыс. запросов).

Ранее рассказывалось о том, что украинцы на 145% увеличили "покупательный" спрос на электрокары в Интернете.