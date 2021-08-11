Какие электромобили чаще всего покупали украинцы в июле: названы топ-5 моделей

Какие электромобили чаще всего покупали украинцы в июле: названы топ-5 моделей

Спрос в этом сегменте немного вырос.

Составлен список самых популярных моделей электромобилей, которым предпочитали украинцы в июле.

Так, по информации "Укравтопром" в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 771 полностью электрическими автомобилями (BEV), что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Однако доля новых машин в июльских регистрациях BEV заметно возросла, от 8% в 2020 году до 12% в 2021 году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 714 экземпляров (новых — 93, подержанных — 621).

Так, самым популярным электрокаром раз стал Nissan Leaf. В июле украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели.

Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 72 регистрации. "Бронзу" месяца получили сразу два автомобиля. За Chevrolet Bolt и Tesla Model S своими кошельками проголосовали по 38 автомобилистов.

Четвертым по популярности стал электромобиль Hyundai Kona — 33 регистрации. Замыкает топ-5 июльского рынка электромобилей Renault Zoe — 30. Лучший результат среди новых электромобилей у JAC iEVS4. Автомобили этой модели в июле приобрели 16 покупателей.

Коммерческих электромобилей, в свою очередь, приобрели в количестве 57 экземпляров. 39 автомобилей были моделями Renault Kangoo ZE.

Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тысячи единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы начали устанавливать в электрокары газовую установку.

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