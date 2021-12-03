Какие электромобили чаще всего покупают украинцы: топ-10 моделей ноября

До рекорда не хватило всего 14 "зеленых" машин.
Рынок электромобилей в Украине продолжает активно развиваться.
Как сообщает Институт исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели 1 581 экземпляров электромобилей. Большинство из них (45%, 719 ) были приобретены подержанными на внутреннем рынке. Еще 44% (703) привезли подержанными из-за границы. И только 10% (159) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.
Отмечается, что до рекорда октября 2021 года не хватило всего 14 автомобилей. По сравнению с ноябрем 2020 года общий объем рынка EV вырос на 73%.
Больших изменений в топ-10 самых популярных подержанных электромобилей из-за границы не произошло. Первое место, как и в прошлом месяце, занимает Nissan Leaf (166). Из заметных изменений – в рейтинге на 9 и 10 позициях появились Volkswagen E-Bora (25) и Tesla Model X (21). Вместо этого выбыли из топ-10 Hyundai Kona и Audi E-Tron.
Вашему вниманию топ-10 электромобилей по итогам ноября, которые были ввезены из-за границы :
- Nissan Leaf — 166
- Tesla Model 3 — 62
- Шевроле Bolt — 46
- Renault Kangoo ZE — 44
- Volkswagen E-Golf — 43
- Renault Zoe — 38
- Tesla Model S — 38
- Tesla Model Y — 27
- Volkswagen E-Bora — 25
- Tesla Model X — 21
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