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Какие электромобили чаще всего покупают украинцы: топ-10 моделей ноября

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Какие электромобили чаще всего покупают украинцы: топ-10 моделей ноября

electrive.com

До рекорда не хватило всего 14 "зеленых" машин.

Рынок электромобилей в Украине продолжает активно развиваться.

Как сообщает Институт исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели 1 581 экземпляров электромобилей. Большинство из них (45%, 719 ) были приобретены подержанными на внутреннем рынке. Еще 44% (703) привезли подержанными из-за границы. И только 10% (159) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.

Отмечается, что до рекорда октября 2021 года не хватило всего 14 автомобилей. По сравнению с ноябрем 2020 года общий объем рынка EV вырос на 73%.

Больших изменений в топ-10 самых популярных подержанных электромобилей из-за границы не произошло. Первое место, как и в прошлом месяце, занимает Nissan Leaf (166). Из заметных изменений – в рейтинге на 9 и 10 позициях появились Volkswagen E-Bora (25) и Tesla Model X (21). Вместо этого выбыли из топ-10 Hyundai Kona и Audi E-Tron.

Вашему вниманию топ-10 электромобилей по итогам ноября, которые были ввезены из-за границы :

  1. Nissan Leaf — 166
  2. Tesla Model 3 — 62
  3. Шевроле Bolt — 46
  4. Renault Kangoo ZE — 44
  5. Volkswagen E-Golf — 43
  6. Renault Zoe — 38
  7. Tesla Model S — 38
  8. Tesla Model Y — 27
  9. Volkswagen E-Bora — 25
  10. Tesla Model X — 21

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