Какие электромобили чаще всего покупают украинцы: топ-10 моделей ноября

До рекорда не хватило всего 14 "зеленых" машин.

Рынок электромобилей в Украине продолжает активно развиваться.

Как сообщает Институт исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели 1 581 экземпляров электромобилей. Большинство из них (45%, 719 ) были приобретены подержанными на внутреннем рынке. Еще 44% ( 703 ) привезли подержанными из-за границы. И только 10% ( 159 ) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.

Отмечается, что до рекорда октября 2021 года не хватило всего 14 автомобилей. По сравнению с ноябрем 2020 года общий объем рынка EV вырос на 73%.

Больших изменений в топ-10 самых популярных подержанных электромобилей из-за границы не произошло. Первое место, как и в прошлом месяце, занимает Nissan Leaf ( 166 ). Из заметных изменений – в рейтинге на 9 и 10 позициях появились Volkswagen E-Bora ( 25 ) и Tesla Model X ( 21 ). Вместо этого выбыли из топ-10 Hyundai Kona и Audi E-Tron.

Вашему вниманию топ-10 электромобилей по итогам ноября, которые были ввезены из-за границы :

Nissan Leaf — 166 Tesla Model 3 — 62 Шевроле Bolt — 46 Renault Kangoo ZE — 44 Volkswagen E-Golf — 43 Renault Zoe — 38 Tesla Model S — 38 Tesla Model Y — 27 Volkswagen E-Bora — 25 Tesla Model X — 21

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