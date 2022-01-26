Какие электромобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-5 "зеленых" моделей 2021 года

Пальму первенства продолжает удерживать "японец".

Каждый год популярность электромобилей на территории Украины растет. Вот и в 2021 году "зеленые" машины продолжали заполнять автопарк.

Так, по информации "Укравтопрома", в прошлом году в Украине свою первую регистрацию прошли 8 872 автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 14% (1 224).

Наибольший спрос в 2021 году имел автомобиль Nissan Leaf. С января по декабрь 121 авто этой модели получили свои первые номера.

На втором месте, с небольшим отрывом от лидера рынка – Audi E-Tron. За год 117 новых полностью электрических кроссоверов Audi пополнили украинский автопарк. Третий результат продемонстрировал Mercedes-Benz EQC – 105 . Четвертую строчку рейтинга занял Porsche Taycan. Это 4-дверное электрическое купе на электротяге выбрали 92 автомобилиста. Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых электромобилей Jaguar I-Pace, в зачете которого 69 регистраций в 2021 году.

Ранее рассказывалось о том, как чувствуют себя электромобили Tesla на рынке Украины.

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