Какие электромобили сейчас доступны на рынке Украины: что это за модели и сколько стоят

Какие электромобили сейчас доступны на рынке Украины: что это за модели и сколько стоят

Список из 10 экологических авто.

Весь мир движется в сторону электрификации автомобилей, и такими машинами все больше заполняются рынки.

Украина тоже не исключение, но у нас это все идет очень медленными темпами. Пока электрокары занимают менее 1% рынка. Поэтому ТСН.Авто решили рассказать о 10 электрических автомобилей, которые можно купить у нас в стране.

Электрический кроссовер Audi e-tron новым стоит от 1 724 000 грн . Он оснащен двумя электромоторами, которые вместе выдают 360 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч. На одном заряде автомобиль может проехать 400 км.

новым стоит от . Он оснащен двумя электромоторами, которые вместе выдают 360 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч. На одном заряде автомобиль может проехать 400 км. Хэтчбек BMW i3 стоит от 1 144 000 грн . В него установлен двигатель, который выдает 170 л.с. и позволяет ему разогнаться до "сотни" за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч, а запас хода — до 300 км.

стоит от . В него установлен двигатель, который выдает 170 л.с. и позволяет ему разогнаться до "сотни" за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч, а запас хода — до 300 км. Электрический лифтбек Hyundai IONIQ стоит от 951 800 грн . Его агрегат выдает 136 л.с. и может разогнать авто от 0 до 100 км/ч за 9,7 секунды. Максимальная скорость — 165 км/ч. На одном заряде машина может проехать 280 км.

стоит от . Его агрегат выдает 136 л.с. и может разогнать авто от 0 до 100 км/ч за 9,7 секунды. Максимальная скорость — 165 км/ч. На одном заряде машина может проехать 280 км. Кроссовер Mercedes-Benz EQA стоит от 1 248 000 грн . Он имеет 190 л.с., что позволяет разгоняться до "сотни" за 8,9 секунд и иметь максимальную скорость 160 км/ч. Пробег на одном заряде — 486 км.

стоит от . Он имеет 190 л.с., что позволяет разгоняться до "сотни" за 8,9 секунд и иметь максимальную скорость 160 км/ч. Пробег на одном заряде — 486 км. Очень популярный хэтчбек Nissan Leaf стоит от 948 000 грн и имеет 150 л.с. 100 км/ч он достигает за 7,9 секунды, а его максимальная скорость — 144 км/ч. На одном заряде электрокар может проехать до 270 км.

стоит от и имеет 150 л.с. 100 км/ч он достигает за 7,9 секунды, а его максимальная скорость — 144 км/ч. На одном заряде электрокар может проехать до 270 км. Кроссовер Jaguar I-Pace стоит от 224 8000 грн . Он оснащен двигателем на 400 л.с., которые разгоняют его до "сотни" за 4,8 секунды и до максимальных 200 км/ч. Пробег — 470 км.

стоит от . Он оснащен двигателем на 400 л.с., которые разгоняют его до "сотни" за 4,8 секунды и до максимальных 200 км/ч. Пробег — 470 км. Лифтбек Porsche Taycan стоит от 2 553 000 грн . Его питает силовая установка, которая выдает 407 лошадиных сил, позволяет разогнаться до 100 км/ч за 5,4 секунды и достичь 260 км/ч. На одном заряде электрокар может проехать 450 км.

стоит от . Его питает силовая установка, которая выдает 407 лошадиных сил, позволяет разогнаться до 100 км/ч за 5,4 секунды и достичь 260 км/ч. На одном заряде электрокар может проехать 450 км. Французский хэтчбек Renault ZOE стоит от 743 тысяч грн . Он имеет агрегат на 133 лошадиные силы и может разогнаться до "сотни" за 11,4 секунд. Максимальная скорость — 140 км, а запас хода — 383 км.

стоит от . Он имеет агрегат на 133 лошадиные силы и может разогнаться до "сотни" за 11,4 секунд. Максимальная скорость — 140 км, а запас хода — 383 км. Хэтчбек Volkswagen ID.3 стоит от 958 000 грн . В него установлен двигатель на 146 л.с., который разгоняет авто до 100 км/ч за 7,3 секунды и в общем — до 160 км/ч. Пробег — 430 км/ч.

стоит от . В него установлен двигатель на 146 л.с., который разгоняет авто до 100 км/ч за 7,3 секунды и в общем — до 160 км/ч. Пробег — 430 км/ч. Хэчбек MINI Cooper SE стоит от 808 000 гривен и оснащен установкой, которая выдает 184 л.с. и позволяет достичь «сотни» за 7,3 секунды. Он может разогнаться до 150 км/ч и проехать на одном заряде 217 км.

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