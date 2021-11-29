Какие изменения ПДД ввели в 2021 году в Украине

ПДД каждый год подвергаются изменениям. Чтобы не возникало проблем на дороге, предлагаем ознакомиться с последними обновлениями.

За оконом уже выпал первый снег, а это значит, что 2021 год подходит к концу. Так что, пора проверить, ознакомлены ли вы со всеми нововведениями в ПДД за этот год. Если вы все знаете, тогда просто закрепите.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку со всеми основными изменениями ПДД за год.

Первым серьезным изменением стало появление дорожных знаков нового образца и обновленная дорожная разметка. Также расширили традиционную классификацию категорий дорог: кроме международных, национальных и региональных трасс появятся и территориальные.

Основной акцент сделан на ограничение разрешенной скорости вне населенных пунктов. Теперь это будет регулироваться шириной разметки. Следовательно, теперь запрещено превышать скорость 110 км/ч, если часть дороги, определяющей потоки встречного транспорта, не будет выделена разметкой 1.2. (1.1 имеет 15 см, а 1.2 – 20 см).

Также не следует забывать о том, что с этого года в полной мере заработали камеры автоматической фиксации, большое количество водителей постоянно получают "письма счастья" и уже значительно пополнили казну нашей страны. А камерам помогает еще одно нововведение – "Единый скоростной режим". С 1 ноября по 1 апреля в Киеве действует стандартное ограничение скорости 50 км/ч. О нем водители частенько забывают и получают "привет" в виде штрафа.

Обновления затрагивают и водителей велосипедов. В правила вписаны определения понятий "велосипедная дорожка", "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд". Эти обновления помогут полицейским контролировать движение велосипедистов по улицам города. И для полного счастья добавили новые знаки, которые будут регулировать движение двухколесников.

https://mtu.gov.ua/

А для того чтобы подготовиться к следующему году, предлагаем ознакомиться с тем, как изменится в Украине жизнь водителей в 2022 году.