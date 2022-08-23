Какие коммерческие авто чаще всего покупали украинцы в первом полугодии 2022 года: топ-10 новых и подержанных моделей

Стало известно, какие новые и подержанные модели коммерческого автотранспорта пользовались наибольшим спросом на украинском рынке с января по июнь 2022 года.

Малая коммерческая техника, или сокращенно LCV — наиболее доступная и популярная категория грузовиков массой до 3,5 тонн общей массы. По-простому — это "пирожки", "бусы" и остальные малые грузовики, которыми пользуется малый и средний бизнес.

Эксперты Института заседаний авторынка рассказали, какие новые и подержанные коммерческие авто чаще всего покупали украинцы в первом полугодии 2022 года.

Отмечается, что с начала года по июнь включительно украинцы приобрели 20,9 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 34,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство малых коммерческих автомобилей в первой половине 2022 года приобрели на внутреннем рынке: 11,9 тысячи (56,8%). Из-за границы привезли еще 7,3 тысячи подержанных LCV, при этом доля выросла с 25,4% до 34,9%, если сравнивать с прошлым годом. Новыми приобрели 1,1 тысяч легких грузовиков, что составляет 5,4% от общего количества сделок купли-продажи. Спад продаж в этом сегменте рынка самый большой: −57,8%, если сравнивать с первым полугодием-2021.

В первом полугодии среди предложения на украинском внутреннем рынке украинцы чаще всего выбирали подержанные Mercedes-Benz (18,7% от общего количества), Renault (17,1%) и Volkswagen (15,5%). Четвертое место пока занимает российский бренд ГАЗ, однако его доля скатилась с 12% в первом полугодии-2021 до 8,4% в 2022. Замыкает первую пятерку Ford с долей 8,3%.

Если рассматривать список десяти самых популярных моделей малой коммерческой техники с пробегом на внутреннем рынке, то бестселлером, как и в прошлом году, стал Mercedes-Benz Sprinter (1,5 тысячи). С четвертого на второе место рейтинга поднялся Renault Master (879), третье место занял Ford Transit (834). Приятным изменением стало уменьшение количества проданных российских "Газелей": в два с половиной раза меньше количественно (834), и четвертое место вместо второго еще год назад. Пятую строчку занял популярный Volkswagen Transporter (688).

Из-за рубежа в первой половине 2022 года чаще всего привозили LCV марки Renault (34,2%), Mercedes-Benz (20,6%) и Volkswagen (13,7%). В первую пятерку также оказались Opel (8,4%), Ford (6,6%) и Fiat (4,1%).

Вашему вниманию топ-10 популярных подержанных коммерческих авто, привезенных из-за рубежа:

Renault Master — 1 598 шт.

— 1 598 шт. Mercedes-Benz Sprinter — 1 243

— 1 243 Volkswagen Crafter — 515

— 515 Renault Kangoo — 469

— 469 Renault Traffic — 463

— 463 Ford Transit — 312

— 312 Volkswagen Transporter — 302

— 302 Opel Vivaro — 290

— 290 Opel Movano — 277

— 277 Mercedes-Benz Vito — 209

Хотя количество новых LCV, зарегистрированных в течение января-июня 2022 года, значительно меньше продажи подержанных авто, в этом сегменте рынка также можно сформировать рейтинг по популярности.

Топ-10 популярных новых коммерческих автомобилей:

Renault Express — 191 шт.

— 191 шт. Renault Master — 95

— 95 Fiat Doblo — 90

— 90 Peugeot Partner — 54

— 54 Mercedes-Benz Sprinter — 36

— 36 Opel Combo — 33

— 33 Fiat Ducato — 28

— 28 Toyota Proace — 27

— 27 Ford Transit — 27

— 27 Citroën Berlingo — 27

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