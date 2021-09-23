Какие кроссоверы из США можно купить в Украине: топ-15 моделей

Какие кроссоверы из США можно купить в Украине: топ-15 моделей

В списке указан самый популярный год моделей и их средняя цена.

Украинцы активно интересуются автомобилями из США, особенно кроссоверами.

Эти авто занимают почти половину доли американских авто на украинском рынке. Поэтому на сайте auto.ria назвали самые популярные кроссоверы из Штатов.

В списке представлены 15 моделей, их год выпуска, который чаще всего покупали, и средняя цена на рынке.

1. Nissan Rogue: чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена таких — $16 300;

2. Ford Escape: чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена таких — $13 100;

3. BMW X5: чаще всего покупали авто 2012 года выпуска, средняя цена таких — $18 800;

4. Volkswagen Tiguan: чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена таких — $20 600;

5. Jeep Cherokee: чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена таких — $12 800;

6. Dodge Journey: чаще всего покупали авто 2018 года выпуска, средняя цена таких — $15 100;

7. Jeep Compass: чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена таких — $12 700;

8. Audi Q5: чаще всего покупали авто 2015 года выпуска, средняя цена таких — $24 600;

9. Mitsubishi Outlander: чаще всего покупали авто 2018 года выпуска, средняя цена таких — $20 700;

10. Audi Q7: чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена таких — $49 000;

11. Mazda CX-5: чаще всего покупали авто 2017 года выпуска, средняя цена таких — $24 600;

12. Ford Edge: чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена таких — $22 200;

13. Hyundai Santa Fe: чаще всего покупали авто 2011 года выпуска, средняя цена таких — $14 200;

14. KIA Sorento: чаще всего покупали авто 2011 года выпуска, средняя цена таких — $14 200;

15. Subaru Outback: чаще всего покупали авто 2016 года выпуска, средняя цена таких — $18 800.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые качественные автомобили американского рынка.

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