Какие кроссоверы с пробегом пользуются наибольшей популярностью среди украинцев: топ-20 моделей

Автомобили этого сегмента занимают 19% вторичного рынка.

В Украине кроссоверы и внедорожники становятся все более популярными. С начала года в стране было приобретено 26,5 автомобилей этого сегмента.

Как сообщает сайт auto.ria, эти авто занимают 19% рынка подержанных авто. Поэтому там решили назвать двадцать самых продаваемых моделей в Украине в июле 2021 года.

auto.ria.com

Самой популярной машиной является Nissan Rogue/X-Trail. Его приобрели в количестве 1826 единиц, что позволило ему значительно оторваться от второго места, где расположен BMW X5 с 1212 продажами. Также в тройку вошел Hyundai Tucson, который приобрели 1093 украинцев.

В общем список топ-20 кроссоверов несколько изменился по сравнению с июнем этого года. Mercedes-Benz ML за месяц смог прыгнуть на 8 ступенек и попасть на 19 место в рейтинге самых популярных SUV.

Неожиданно из списка вылетел ВАЗ-2121 "Нива". В то же время были близки к рейтингу Lexus RX, Renault Duster, BMW X3 и Subaru Outback.

auto.ria.com

Ранее сообщалось, что были названы компактные кроссоверы, которые стали самыми популярными в Европе в 2021 году.

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