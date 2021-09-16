Какие марки электрокаров ищут украинцы чаще всего в Интернете и кто именно показал самый высокий темп роста

Какие марки электрокаров ищут украинцы чаще всего в Интернете и кто именно показал самый высокий темп роста

Интерес к этому сегменту увеличился вдвое.

Стало известно, какие электромобили чаще всего ищут в Украине по итогам 2021 года.

Соответствующее исследование провели специалисты цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Отмечается, что в этом году интерес к "зеленым" машинам увеличилось в два раза по сравнению с 2018 годом. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто и в будущем.

Так, украинцы ищут электрокары в Интернете в среднем 511 тысяч раз в месяц (6,1 млн раз в год). Это 1,3% от общего спроса на онлайн-рынке автомобилей.

Наиболее популярный электрокар среди украинцев — Tesla. В среднем этот бренд ищут в Google более 275 тысяч раз в месяц или 3,3 млн раз в год. В то же время доля запросов с намерением купить на Tesla выше средней на рынке — 18,6% (более 51 тысячи запросов в месяц или 612 тысяч запросов в год).

Второй по популярности бренд электрокаров — BMW. С 2018 года количество спроса на электрокары BMW увеличилась на 116% (от 31 до 67 тысяч запросов в месяц). Впрочем, самый быстрый по темпу роста бренд электрокаров — Porsche. Спрос на него за три года вырос на 1 250% (с 1,7 до 24 тысяч запросов в месяц).

Спрос на топ-5 брендов электромобилей растет из года в год с колоссальной скоростью. Это говорит о том, что доля спроса на электромобили будет только расти, и все больше украинцев будут искать автомобили с электродвигателем.

Ранее рассказывалось о том, какие марки авто самые популярные на украинском рынке в Интернете.

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