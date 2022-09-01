Какие марки новых легковых автомобилей пользовались наибольшим спросом на украинском рынке в августе и что за модель стала бестселлером

Так, в последний месяц лета 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали 2,9 тысячи новых легковых авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что подобное количество оказалось на 66% меньше, чем годом ранее, и на 20% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 750 единиц. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых автомобилей этой марки в Украине уменьшилась на 40%. В то же время по сравнению с июлем текущего года спрос на авто этой японской марки вырос на 26%.

Второй результат у Renault, регистрации автомобилей которой, по отношению к августу 2021 года, обвалились более чем в шесть раз — до 206. От своего июльского результата Renault отстала на 21%. Впервые в лидерскую тройку украинского рынка новых автомобилей попал немецкий премиальный бренд BMW – 197 автомобилей. При этом, по сравнению с августом прошлого года, регистрации новых BMW уменьшились на 9%. Впрочем, свой июльский результат марка улучшила на 6%.

Титул бестселлера, в свою очередь, на этот раз достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот кроссовер в августе выбрали 339 покупателей.

Всего с января по август 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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