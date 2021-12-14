Какие нарушения ПДД смогут фиксировать граждане с помощью смартфона в Украине

На этом также можно будет заработать.

Как известно, в середине июля 2021 появилась информация, что в Украине могут разрешить водителям зарабатывать на нарушителях ПДД.

По информации МВД, народные депутаты рассматривают законопроект, который позволит полицейским штрафовать нарушителей правил дорожного движения на основе видео свидетелей, которое они сняли со своего смартфона.

Так, в понедельник, 13 декабря, на подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрен законопроект №5798, предусматривающий уменьшение аварий на дорогах. Благодаря фиксации нарушений ПДД на мобильное приложение, скорость реагирования и наказания нарушителей планируется увеличить в несколько раз.

Отмечается, что этот законопроект предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:

проезд на красный свет светофора;

пересечение двойной полосы;

проезд по полосе общественного транспорта;

проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;

препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.

Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее ответственный гражданин получает ответ от правоохранителей по поводу регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. А правонарушителю посылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

"Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение. не фиксирует кто находится за рулем мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие. 15 декабря рассмотрение этого законопроекта продолжится.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что водитель сможет нажать на экран смартфона и последние 30 секунд видео с нарушением ПДД поступят в полицию, которая будет иметь право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя. Что касается вознаграждения за это, то оно должно составлять 10% от суммы штрафа.