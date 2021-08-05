Какие новые автомобили чаще всего покупали украинцы в июле: топ-10 моделей

Какие новые автомобили чаще всего покупали украинцы в июле: топ-10 моделей

Сейчас отдается предпочтение кроссоверам.

Составлен рейтинг топ-10 новых автомобилей, которым отдавали предпочтение украинцы в июле 2021 года.

Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Отметим, что общее количество среди лидеров приобретенных экземпляров в этом сегменте насчитывает 3 634 машины.

Лидером этого списка является Toyota RAV4, который приобрели 665 раз. На втором и третьем местах расположились KIA Sportage и Renault Duster соответственно. Их украинцы приобрели в количестве 604 и 418 автомобилей соответственно.

Также в топ-10 попали: Renault Sandero, Mitsubishi Outlander, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson/ix35, Renault Logan, Nissan Qashqai и Toyota Camry.

Интересно. что в июле из рейтинга выбыла Mazda CX-5. Уже традиционно в списке самых популярных новых авто отсутствуют немецкие бренды и легковушки, изготовленные в Украине.

Ранее рассказывалось о том, что украинцы стали значительно активнее интересоваться коммерческими авто.

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