Какие новые коммерческие авто предпочитали украинцы в августе: топ-5 марок

Отмечается, что за август в Украине было зарегистрировано 507 коммерческих автомобилей (грузовые и спец).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Следовательно, по отношению к августовскому показателю 2021 года, рынок новых коммерческих авто уменьшился на 62%, а снижение от предыдущего месяца составило почти 15%.

Среди новых коммерческих авто наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, которых была зарегистрирована 81 единица.

На втором месте Mercedes-Benz – 72. Третья строчка рейтинга у Scania – 58. Четвертый результат принадлежит DAF – 40. Замыкает топ-5 рейтинга – Volkswagen, 39 новых коммерческих автомобилей которого получили свои первые регистрационные номера в прошлом месяце.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 4,3 тысячи новых коммерческих автомобилей, что почти на 56% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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