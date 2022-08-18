Какие новые легковые автомобили чаще всего покупали украинцы в первой половине 2022 года: топ-20 моделей

Отмечается, что в первой половине 2022 года украинцы зарегистрировали 18,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более 90% из них привезли из-за границы.

Соответствующую статистику предоставили эксперты Института исследований авторынка.

Что касается марок, то лидером первого полугодия стал Renault. Интересно, что доля автомобилей этого бренда среди общего количества регистраций уменьшилась с 14,3% до 14,2%. если сравнивать с результатом аналогичного периода в прошлом 2021 году. Однако даже такой показатель позволил сместить прошлогоднего лидера Toyota и возглавить рейтинг. Доля последней уменьшилась с 14,8% до 13,9%. Третье место топ-20 занял Volkswagen. Его доля выросла с 5,1 до 6,8%.

В то же время KIA, который был на третьем месте еще в прошлом году, существенно "сдала": с 7,2% до 1%. В первой половине 2022 года украинцы зарегистрировали только 171 автомобиль. Четвертое место занял Hyundai, увеличивший свою долю на рынке с 5% до 6,7% и поднявшийся на одну строчку в рейтинге. Доля китайского Chery выросла с 4,1 до 5,3% и позволила подняться с одиннадцатого на пятое место. Из топ-10 выбыли Peugeot, Mercedes-Benz и BMW. Их место заняли соответственно Audi, Mazda и Skoda.

Что касается моделей, то лидером оказался Renault Duster (1 130 зарегистрированных авто). Интересно, что большинство этого количества — 68,5%, 774 штуки — приобрели юридические лица. На втором месте разместился прошлогодний лидер – Toyota RAV-4 (756). Третье место занял бюджетный Renault Logan (417).

Вашему вниманию топ-20 новых легковых авто. которые предпочитали украинцы в течение первого полугодия 2022-го:

Renault Duster — 1 130 шт;

— 1 130 шт; Toyota RAV-4 — 756;

— 756; Renault Logan — 417;

— 417; Mitsubishi Outlander — 415;

— 415; Volkswagen T-Roc — 376;

— 376; Nissan X-Trail — 328;

— 328; Volkswagen Touareg — 317;

— 317; Hyundai Tucson — 311;

— 311; Toyota Yaris Cross — 310;

— 310; Chery Tiggo 2 — 290;

— 290; Toyota Highlander — 281;

— 281; Skoda Octavia — 254;

— 254; Mazda CX-5 — 253;

— 253; Haval H6 — 247;

— 247; Chery Tiggo 4 — 244;

— 244; Renault Sandero — 232;

— 232; Ford Escape/Kuga — 225;

— 225; Chevrolet Cobalt — 217;

— 217; Nissan Juke — 206;

— 206; Toyota Land Cruiser Prado — 205.

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