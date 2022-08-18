Какие новые легковые автомобили чаще всего покупали украинцы в первой половине 2022 года: топ-20 моделей

Составлен рейтинг самых популярных новых автомобилей, которым отдавали украинцы с января по июль 2022 года.
Отмечается, что в первой половине 2022 года украинцы зарегистрировали 18,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более 90% из них привезли из-за границы.
Соответствующую статистику предоставили эксперты Института исследований авторынка.
Что касается марок, то лидером первого полугодия стал Renault. Интересно, что доля автомобилей этого бренда среди общего количества регистраций уменьшилась с 14,3% до 14,2%. если сравнивать с результатом аналогичного периода в прошлом 2021 году. Однако даже такой показатель позволил сместить прошлогоднего лидера Toyota и возглавить рейтинг. Доля последней уменьшилась с 14,8% до 13,9%. Третье место топ-20 занял Volkswagen. Его доля выросла с 5,1 до 6,8%.
В то же время KIA, который был на третьем месте еще в прошлом году, существенно "сдала": с 7,2% до 1%. В первой половине 2022 года украинцы зарегистрировали только 171 автомобиль. Четвертое место занял Hyundai, увеличивший свою долю на рынке с 5% до 6,7% и поднявшийся на одну строчку в рейтинге. Доля китайского Chery выросла с 4,1 до 5,3% и позволила подняться с одиннадцатого на пятое место. Из топ-10 выбыли Peugeot, Mercedes-Benz и BMW. Их место заняли соответственно Audi, Mazda и Skoda.
Что касается моделей, то лидером оказался Renault Duster (1 130 зарегистрированных авто). Интересно, что большинство этого количества — 68,5%, 774 штуки — приобрели юридические лица. На втором месте разместился прошлогодний лидер – Toyota RAV-4 (756). Третье место занял бюджетный Renault Logan (417).
Вашему вниманию топ-20 новых легковых авто. которые предпочитали украинцы в течение первого полугодия 2022-го:
- Renault Duster — 1 130 шт;
- Toyota RAV-4 — 756;
- Renault Logan — 417;
- Mitsubishi Outlander — 415;
- Volkswagen T-Roc — 376;
- Nissan X-Trail — 328;
- Volkswagen Touareg — 317;
- Hyundai Tucson — 311;
- Toyota Yaris Cross — 310;
- Chery Tiggo 2 — 290;
- Toyota Highlander — 281;
- Skoda Octavia — 254;
- Mazda CX-5 — 253;
- Haval H6 — 247;
- Chery Tiggo 4 — 244;
- Renault Sandero — 232;
- Ford Escape/Kuga — 225;
- Chevrolet Cobalt — 217;
- Nissan Juke — 206;
- Toyota Land Cruiser Prado — 205.
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