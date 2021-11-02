Какие новые легковые автомобили покупали украинцы в октябре: топ-10 марок и модель-бестселлер

Спрос в этом сегменте несколько снизился.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам октября 2021 года показал существенное падение.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали около 8 тысяч новых легковых автомобилей. Отмечается, что по сравнению с прошлогодним показателем регистрации новых авто уменьшились на 6%, а по отношению к предыдущему месяцу на 16 процентов.

Итак, наибольшим спросом в прошлом месяце вновь пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1 244 экземпляра. По сравнению с октябрем 2020 года, реализация новых машин японского автопроизводителя в Украине уменьшилась на 9 процентов.

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На втором месте, как и в предыдущем месяце, французский Renault. Однако октябрьские регистрации автомобилей этой марки упали на 35% – до 926 . Третью строчку рейтинга с 20-процентным падением сохранила за собой KIA. За месяц 668 новых автомобилей этой корейской марки пополнили украинский автопарк. Chery в два с половиной раза увеличила октябрьскую продажу и продемонстрировала четвертый результат – 488 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров месяца с четырехкратным ростом продаж Mitsubishi — 456 .

Также в десятку самых популярных марок октября попали: Hyunai – 374 (+23%); Nissan — 355 (-11%); Suzuki — 354 (+115%); Skoda – 335 (-44%); Mercedes-Benz – 278 (+38%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage, в течение октября автомобили этой модели получили 463 регистрационных номера. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 84,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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