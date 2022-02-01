Какие новые легковые автомобили покупали украинцы в течение января: топ-10 марок и модель-бестселлер

Спрос на этот сегмент немного упал.

Украинский рынок новых легковых автомобилей по итогам января 2022 года несколько сдал позиции.

Так, по информации "Укравтопрома", в течение прошлого месяца было приобретено и зарегистрировано 5,3 тысяч новых легковых авто. По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто уменьшилось на 7%.

Отмечается, что лучший январский результат на украинском рынке новых авто продемонстрировала французская марка Renault, 904 авто которой обзавелись своими первыми владельцами. В то же время, по отношению к январю 2021 года реализация этой марки в Украине выросла почти на четверть.

Второй маркой по популярности стала Toyota с результатом 596 зарегистрированных машин. От своего показателя годичной давности эта марка отстала на 39 процентов. Третье место в рейтинге марок Chery – 364 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Четвертой по количеству полученных номеров ( 303 ) была корейская марка Hyundai, улучшившая свой прошлогодний показатель на девять процентов. Замыкает пятерку лидеров января Skoda с результатом 280 авто (-42%).

Также в топ-10 месяца вошли: Peugeot – 248 (+36%); Nissan – 244 (-20%); Volkswagen – 242 (+58%); Mitsubishi – 196 (+25%); KIA – 188 (-43%). Бестселлером января 2022 года стал автомобиль Renault Duster в активе которого 516 регистраций.

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