Какие новые легковые автомобили являются самыми популярными в Украине в 2021 году: названы топ-10 моделей

Почти все они представляют один сегмент.

Составлен рейтинг топ-10 популярных новых легковых автомобилей на украинском рынке в 2021 году.

Так, с января по май этого года в Украине было реализовано 39,6 тысячи новых легковых автомобилей, передает "Укравтопром". Отмечается, что в Украине 9 из 10 самых продаваемых авто — это кроссоверы. За первые пять месяцев они завладели 3/4 украинского рынка новых легковых автомобилей.

Самым популярным новым легковым автомобилем в стране стал Toyota RAV4. С января по май украинцы приобрели 2 586 его экземпляров. Вторым и третьим самым популярным автомобилем стали KIA Sportage и Renault Duster, которых приобрели в количестве 2 235 и 2 110 единиц соответственно.

Associated Press

Также в список самых популярных новых машин вошли Renault Sandero — 1 207 единиц, Renault Logan — 1 134, Nissan Qashqai — 1 117, Volkswagen Touareg — 966, Hyundai Tucson — 877, Toyota Land Cruiser Prado — 846 и Mazda CX5 - 823.

В мае продали 5 700 кроссоверов при общем объеме рынка новых авто 8,4 тысячи. Соответственно машины этого сегмента заняли 67,5% рынка, хотя зимой этот показатель был на уровне 70%. Возможно это связано с приходом тепла и не такой большой потребностью покупать внедорожник.

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В прошлом месяце украинцы приобрели 60,2% бензиновых моделей, 26,3% — дизельных, 11,3% — гибридных, а остальные — электрические или оснащены ГБО. Самым доступным новым кроссовером является Chery Tiggo 2, который стоит 10 400 долларов. Он также является самым дешевым кроссовером с автоматической коробкой передач с ценой 13 500 долларов.

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